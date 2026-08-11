Aida Bao desmonta en 'Mañaneros 360' el último gran bulo que ha compartido Lucía Etxebarria sobre Pedro Sánchez

'Mañaneros 360' continúa firme en su lucha contra la desinformación y este martes Aida Bao, de la mano del equipo de Verfifica RTVE, ha tumbado algunos de los bulos más extendidos sobre Ceuta y el Gobierno de los últimos días. En concreto, el magacín de La 1 ha echado por tierra una imagen compartida por la escritora Lucía Etxebarria, que recibe ya su segunda llamada de atención por parte del ente público en menos de un mes.

Como viene siendo habitual, 'Mañaneros 360' se centraba este miércoles en señalar los principales bulos que circulan en redes sociales y aportar el contexto tras la información o imágenes falsas utilizadas. "En estas imágenes lo que se ha dicho en muchos tweets es que la Guardia Civil le ha dejado una Zodiac al presidente del Gobierno para que se vaya a bucear. Esto es lo que se está haciendo viral, esto es un bulo", ha señalado la presentadora haciendo referencia a una publicación de Lucía Etxebarria.

Aida Bao y 'Mañaneros 360' echan por tierra el último bulo de Lucía Extebarria sobre Pedro Sánchez

En pantalla, mientras Aida Bao daba paso a María Navarro de Verifica RTVE, se ha podido ver el post de la escritora en X junto a la imagen y un texto cargando contra el Ejecutivo. "Dispone de una Zodiac de la Guardia Civil para llevar a bucear a Pedro Sánchez, cuando nos cansamos de pedir medios para proteger España", ha denunciado Etxebarria junto a una imagen que el equipo de TVE no ha tardado en desmentir.

🔵Verifica RTVE: a la caza de nuevos bulos



Acusan a Sánchez de usar una zodiac de la Guardia Civil y es falso



La imagen del calzado flotando en Ceuta es falsa, se trata de una imagen creada con IA#Mañaneros11Ahttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/SmPLFUNGY7 — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 11, 2026

"Hemos analizado esa fotografía que se ha viralizado y hemos averiguado que en 2022 circuló una fotografía casi idéntica en Ceuta Televisión. Lo hicieron para ilustrar el rescate de tres migrantes en la bahía sur por parte de socorristas y agentes de la Guardia Civil", ha aclarado la responsable de Verifica RTVE.

"Además, hemos analizado con tres herramientas de detección de Inteligencia Artificial esa imagen y las tres concluyen en que está manipulada artificialmente", ha continuado explicando. Y es que, no es la primera ocasión en la que la televisión pública tiene que neutralizar un bulo de Lucía Etxebarria. El pasado 28 de julio, 'Directo al grano' desmentía otra publicación de la escritora que situaba a la agenda 2030 como la principal responsable de los incendios forestales.

"La Agenda 2030 no entra en cómo se cuida. Se puede desbrozar, se puede y es obligatorio limpiar las zonas naturales para evitar que ese incendio que se produce tenga mucha materia que pueda arder", llegó a explicar un divulgador en el programa de La 1. Pero la lista de bulos de este miércoles no se ha quedado ahí. "Tenemos también otra foto que circula por redes sociales de unas chanclas en el mar supuestamente de Ceuta, se le atribuye la autoría a la agencia Reuters", ha anunciado entonces Aida Bao.

De igual forma, María Navarro ha aclarado la naturaleza de la fotografía. "Tenemos que decir que es falso, se trata de una imagen creada con Inteligencia Artificial a partir de una escena que captó este fotógrafo de Reuters. Lo que hemos hecho es corroborarlo, analizar esta imagen con tres herramientas que corroboran que es IA", ha explicado la periodista.

"Además desde la oficina de Reuters para España y Portugal nos confirman que esta no es una fotografía de ningún fotógrafo de la agencia", añadía entonces la colaboradora de 'Mañaneros 360'. Ha sido entonces cuando Aida Bao ha puesto el foco en un bulo que llega directo desde la ultraderecha internacional. "Lo publica un eurodiputado de Polonia, un vídeo que se atribuye a Ceuta pero no es cierto tampoco", ha advertido.

Así, 'Mañaneros 360' ha mostrado un vídeo de una ciudad en llamas y arrasada por los disturbios. "Supera los 4 millones de visualizaciones y aunque dice que son imágenes de España hay que decir que al menos dos de las secuencias que conforman la grabación no se grabaron en nuestro país sino en Marruecos", ha explicado María Navarro.