TVE cancela 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Viaje al centro de la tele' este miércoles por un doble evento de programación

Este miércoles 12 de agosto, TVE revolucionará toda su parrilla de tarde y de access prime time por un doble evento de programación que volverá a dejar fuera de la parrilla a las series diarias, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', entre otros espacios.

Y es que La 1 se volcará este miércoles con la cobertura para seguir el eclipse solar que se producirá en nuestro país por primera vez tras más de un siglo. Un acontecimiento histórico para el que la cadena pública ha preparado un dispositivo especial para retransmitir en directo todos los detalles.

Así, por la tarde, La 1 ha decidido alargar la emisión de 'Directo al grano' con Marta Flich y Martín Barreiro hasta las 18:30 horas. El espacio contará con conexiones con reporteros por todo el país para pulsar el ambiente previo al eclipse y también dedicará destacados bloques de contenidos divulgativos a partir de las 15:50 horas.

Con ello, 'Valle Salvaje' dejará su hueco a 'Directo al grano' mientras que 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' harán lo propio y serán sustituidos por un programa especial de 'Aquí la tierra' que comenzará justo a las 18:30 horas y que se alargará hasta las 21:00 horas.

Jacob Petrus estará en el plató y Marc Santandreu, en el Observatorio de Yebes, donde el Ministerio de Ciencia ha organizado uno de los principales actos de observación del eclipse. Desde allí entrevistará a expertos y científicos para explicar a los espectadores todos los detalles de este fenómeno.

El programa contará con conexiones en directo desde numerosos puntos de España, especialmente en las zonas donde el eclipse podrá contemplarse en su totalidad, y mostrará cómo se vive este acontecimiento histórico en calles, plazas, playas, montañas y observatorios. La cobertura incluirá información meteorológica en tiempo real, seguimiento de la movilidad en las carreteras con la DGT, explicaciones divulgativas mediante grafismos y recreaciones en 3D, y recomendaciones para observar el eclipse con seguridad.

Tras el especial de 'Aquí la tierra' y con el fin del eclipse, La 1 también levantará la emisión del 'Telediario 2' en su horario habitual y de 'Viaje al centro de la tele' para ofrecer en directo la retransmisión del Trofeo Teresa Herrera, que enfrentará al Real Club Deportivo de A Coruña con el Real Madrid de Mourinho a partir de las 21:00 horas. La segunda edición del informativo conducido por Javier Gutiérrez se ofrecerá en el descanso del encuentro.

Después del partido, La 1 retomará su programación habitual con la emisión de una nueva entrega de 'Maestros de la costura Celebrity' a partir de las 22:50 horas. Un programa que contará además con el regreso de Palomo Spain tras su marcha del jurado en esta edición.

Así queda la programación de La 1 este miércoles 12 de agosto: