José Manuel Parada no se muerde la lengua contra RTVE por el abrupto adiós de 'Cine de barrio': "No se merecía este final"

El pasado sábado 8 de agosto, La 1 de Televisión Española puso fin a más de 30 años de 'Cine de barrio', uno de sus programas más emblemáticos. La cadena pública ha tomado la decisión de traspasar el espacio creado por José Manuel Parada a La 2, la misma cadena en la que se estrenó en el verano de 1995. Aunque no tardó en dar el salto a La 1 debido a su gran éxito de audiencia.

A lo largo de estas tres décadas, por el plató de 'Cine de barrio' han pasado estrellas nacionales de la talla de Imperio Argentina, que fue la primera invitada en la historia del programa, así como Lina Morgan, Sara Montiel, Manolo Escobar, Concha Velasco o Carmen Sevilla. Esta última sería la elegida para sustituir a José Manuel Parada al frente del formato en el año 2004, algo que el presentador no se tomó nada bien.

Tras Carmen Sevilla, también condujeron el espacio Juan Carlos Cerezo, Concha Velasco, Alaska e Inés Ballester, su presentadora actual. Pese a su larga trayectoria en la parrilla de La 1, TVE no preparó ninguna despedida especial. "Que disfrutéis la película y hasta siempre. Adiós", se limitó a decir Inés Ballester, antes de dar paso a 'Cateto a babor'.

Este abrupto desenlace de uno de los programas más emblemáticos de la cadena pública no ha gustado nada al que fuera su primer presentador, además de su creador, José Manuel Parada. En declaraciones concedidas a YOTELE desde la gala Starlite de Marbella, el periodista deja clara su opinión: "No entiendo este cambio y no lo comparto".

José Manuel Parada lamenta la forma en la que se ha despedido 'Cine de barrio' de La 1

"Es un programa que se ha mantenido durante 30 años, con más audiencia que los magacines que hay en otras cadenas y menos presupuesto, que era totalmente intergeneracional porque reunía a abuelos, padres e hijos. No se merecía un final así", lamenta José Manuel Parada, que no entiende la decisión de la corporación pública de traspasar 'Cine de barrio' a su segunda cadena.

Además, el colaborador de 'Y ahora Sonsoles' aprovecha la ocasión para lanzar una pullita al presidente de RTVE: "José Pablo López sabe mucho de televisión, pero yo no lo hubiera pasado a la segunda cadena y de esta manera". Aunque sí que es consciente de que el programa necesitaba algún cambio, sobre todo porque, lamentablemente, la mayoría de las estrellas que aparecen en sus películas han fallecido.

"Yo tuve la suerte de hacer 'Cine de barrio' cuando se podía ver las películas de las grandes estrellas del cine en el plató. Ahora no podemos ver una de Concha Velasco con ella, ni una de Manolo Escobar con él. El programa seguramente necesitaba una actualización, pero creo que no había que volver a sus orígenes", considera.

Además, recuerda que "es un programa del que yo soy creador y fui presentador, director y coproductor. Era mi hijo, un hijo muy mimado y me hubiera gustado poder despedirlo de una forma bonita. Hacer algo especial como lo que hicimos en el 30 aniversario. Yo sigo vivo y creo que el programa se merecía hacer una despedida en condiciones. Y aún están vivos algunos de los que pasaron por ese programa", sentencia José Manuel Parada.