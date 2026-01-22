Isabel Rábago impugna la intervención de José Manuel Parada por su mensaje de alarma a la audiencia de Antena 3

Tras la tragedia de Adamuz son varios los que están aprovechando la ocasión para expresar su miedo a volver a viajar en tren. Es el caso de José Manuel Parada, que terminaba siendo reprendido por su compañera Isabel Rábago por alertar aún más a los espectadores.

"¿Qué tal estás consternado?", le preguntaba Sonsoles Ónega a José Manuel Parada después de que el colaborador expresara que tenía ganas de volver al programa pues llevaba días sin aparecer. "Estoy con un miedo horrible a coger el tren", empezaba diciendo Parada.

Tras ello, José Manuel Parada aprovechaba para contar su propia experiencia. "Yo hago Málaga-Madrid y Madrid-Málaga constantemente en el AVE. Y el otro día 20 minutos creyendo que se iba a romper el tren, era horroroso, unos ruidos y unos golpes. Saqué una botella de agua y el agua saltó, me mojó todo, fue horrible", exponía el colaborador.

Después recordaba que él era hijo de ferroviario y que por eso nunca ha tenido problemas en viajar en tren hasta ahora. "Yo siempre iba en tren para ahorrar dinero. El tren para mí era como mi casa, nunca tuve miedo a coger el tren pero ahora sí", soltaba.

"No hay que tener miedo a coger nada", le espetaba Isabel Rábago. "De verdad, dejad de decir eso, no hay que tener miedo a nada", insistía la colaboradora cansada de que se cree alarmismo a la sociedad. "Perdona, o arreglan las vías del tren o yo no lo cojo", sentenciaba José Manuel Parada.

Finalmente, Sonsoles Ónega cortaba el debate porque la directora le estaba echando la bronca por perder el tiempo. "Que me riñen, hija de verdad, un poquito de por favor, que le pregunte un poco que no sabía que era hijo de ferroviario", terminaba diciendo la presentadora.