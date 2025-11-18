María del Monte, rota en lágrimas por lo que oye hablar a José Manuel Parada en 'Sonsoles': "No me gusta esto"

La muerte de Encarnita Polo a causa de un supuesto estrangulamiento en una residencia de ancianos de Ávila está provocando que muchos amigos estén hablando de la situación que atravesaba la artista en sus últimos tiempos. Este martes, José Manuel Parada hacía una confesión entre lágrimas que provocaba que María del Monte terminara sin poder contener también la emoción.

Así, José Manuel Parada relataba en 'Y ahora Sonsoles' como desde que se enteró de la muerte de su amiga no para de tener pesadillas. Y es que al que fuera presentador de 'Cine de barrio' se le ha sumado el trágico fallecimiento de la cantante de "Paco, Paco, Paco" con la muerte de la que él ha considerado siempre su suegra.

"Es muy duro recoger todas las cosas de la residencia, recoger sus recuerdos, sus fotos, es durísimo pero tendremos que tirar para adelante", explicaba José Manuel Parada completamente roto relatando el caso de esta mujer y qué vinculación tenía con ella. "Se cansó de vivir porque decía que para qué, que ya había cumplido su ciclo y cada vez que iba me decía, ¿tú me quieres? Pues si me quieres busca un médico y que me ponga una inyección y no sufro más", seguía contando.

Al escuchar a su compañero, María del Monte no aguantaba la emoción y rompía a llorar también al rememorar las tragedias familiares que ha acumulado en los últimos años. "Estás emocionando no solo a la audiencia, sino a tu compañera de mesa. ¿María te remueve?", le preguntaba Sonsoles Ónega a su compañera al verla muy emocionada.

"Vaya tarde...", se escuchaba oír a la cantante. "Pero cuando hay que llorar hay que llorar, a mí no me gusta pero...", le contestaba Parada. "A mí no me gusta esto porque la gente que está en sus casas cada uno tiene sus historias y sus problemas y este ratito a lo mejor están deseando estar sentados", destacaba María del Monte antes de que Sonsoles Ónega tuviera que darle un abrazo al verla hundida.

"Yo te he dicho que he sufrido en muchas ocasiones, pero de lo más duro que me ha pasado en la vida es no haberme podido despedir de mi hermano, que eso no se me sale, y haber tenido que desmontar la vida de mi madre. Esas son dos cosas que yo que sé. Tú superas un palito, superas dos, superas tres, pero la paliza ya empieza a llegar y rememorar ahora todo esto...", comentaba la cantante.

A lo que Sonsoles Ónega le decía que "me parte verte llorar y a Parada que no le había visto nunca pero también ayuda porque cuántas familias están desmontando una habitación de residencia o una casa de una madre, de un padre, de una hermana y vuestros ejemplos y la manera que tenéis de contarlo acerca el dolor".