María del Monte pega el corte del día a Broncano en las preguntas clásicas de 'La Revuelta': "No te lo voy a contar"

María del Monte ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este martes sin ningún proyecto que promocionar, tan solo para compartir una noche de risas con David Broncano. Sin embargo, cuando llegó el momento de sincerarse en las preguntas clásicas del programa, la intérprete ha terminado plantándose contra el presentador, sugiriendo un cambio para la recta final del espacio de TVE.

"No voy a grabar un disco de momento ni nada, he venido a pasármelo bien contigo y nada más", ha comenzado explicando la andaluza nada más encontrarse por primera con David Broncano sobre el escenario de 'La Revuelta' antes de entregarle un regalo cargado de significado. "Para que te lo pongas en el próximo orgullo", le ha sugerido mostrando una camiseta con su imagen junto a la bandera LGTBQ y la frase "Soy una más de vosotros".

Pero la tensión no ha llegado hasta la recta final de la entrevista, cuando el humorista ha procedido a someter a María del Monte a la pregunta del dinero y el sexo. Así, Broncano no ha dudado en recalcar las grandes cifras de ventas que consiguió con sus primeros discos insinuando que "está forrada". "Sabes qué ocurre, cuando tú tienes tus comienzos, los contratos que se firman siempre son irrisorios, tú eres capaz de firmar lo que sea porque tu ilusión es grabar un disco, también eran otros tiempos", ha explicado la andaluza entones, parándole los pies.

"Yo desde luego con lo que menos he ganado ha sido con la venta de los discos, yo he ganado subiéndome encima de un escenario. De los discos me llegaba poco no, poquísimo", ha continuado explicando la artista, tratando evitar dar una cifra concreta al presentador. "Me parece bien la historia, pero dame un dato de patrimonio", le espetaba entre risas David Broncano en busca de una respuesta.

"¿Yo de patrimonio para qué? Simplemente te voy a decir una cosa, tenía más, pero con el que tengo, tengo bastante", ha sentenciado María del Monte, que trataría de esquivar también su respuesta sobre los encuentros sexuales con un prolongado chiste que distrajo al humorista y sus colaboradores. "Entonces, en los últimos 30 días, que no me he olvidado...", insistía el conductor de 'La Revuelta'.

"Hay cosas que no se cuentan"

Pero mientras el presentador le estaba explicando las reglas para contestar a la pregunta, la cantante se ha plantado. "No te voy a contar nada, no quiero que cojas una depresión ni crearte un trauma, ni que compares tu vida con la mía", señalaba la andaluza mientras Broncano insistía. "Pues no te voy a puntuar nada", ha sentenciado finalmente la invitada mientras bebía agua, dejando clara su negativa.

"Vamos a ver, hay cosas que no se cuentan y esa no la voy a contar, por muy mono que tú seas y por muy de moda que tú estés", le ha espetado María del Monte al de Jaén, que la animaba a confesar si había pasado "un buen mes". "He pasado un buen mes porque lo voy a terminar viva, la salud es el bien más preciado que se tiene", esgrimía la cantante dando una idea al presentador.

"Es verdad que siempre pregunto lo de follar y nunca pregunto a la gente genuinamente si están contentos y están pasando un buen momento", lamentaba el humorista. "Exacto, eso vendría muy bien que lo preguntases. Porque la gente te pregunta a qué te dedicas, pero hay que preguntar a la gente cómo está, que es lo importante y yo estoy un 11 de bien", ha terminado señalando la intérprete entre aplausos.