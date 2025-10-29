David Broncano, a Najwa Nimri por lo que dijo de la 'guerra' con Pablo Motos en 'La Revuelta': "La liaste"

Este martes, 28 de octubre, el plató de 'La Revuelta' ha vuelto a recibir a la actriz Najwa Nimri, poco más de un año después de su última visita. Fue en septiembre de 2024 cuando la protagonista de 'Respira' (Netflix) acudió por primera vez al programa presentado por David Broncano en La 1 de TVE.

El cómico acababa de aterrizar en la cadena pública con grandes datos de audiencia. Hasta tal punto que, en aquel momento, estaba a punto de dar el sorpasso a su rival más directo, 'El Hormiguero' de Pablo Motos en Antena 3. Sobre ello bromeó Najwa Nimri durante su visita: "Estás a esto de barrerle, a esto". "Yo no quiero meter cizaña ni leña, pero yo creo que está temblando", añadió la actriz, refiriéndose al presentador valenciano.

Unas palabras que Broncano ha querido recordar este martes, durante el regreso de la intérprete al Teatro Gran Vía donde se graba 'La Revuelta'. "Viniste el año pasado, el segundo día, cuando todavía no se sabía que iba a pasar. La liaste", comentó el cómico. Aunque ella prefirió sacar a colación la gran polémica entre ambos formatos, cuando Broncano denunció públicamente de las 'artimañas' de Pablo Motos y su equipo para llevar al programa de Antena 3 a sus invitados en primicia, antes de que visiten al de La 1.

"Esto sí que es historia de la televisión. Dije: 'No puede ser que estén dando esto en directo'", dijo Najwa Nimri, haciendo alusión a la famosa 'berrea', el documental de animales que emitió 'La Revuelta' para rellenar el tiempo de emisión del programa tras no poder entrevistar al piloto Jorge Martín, quien les dio plantón, según denunció Broncano, por culpa de 'El Hormiguero'.

Este programa ha ido de la mano de Najwa siempre. En La Resistencia ella fue la que contó lo de La Caja™ y ella fue la que hecho el carbón en el arranque de La Revuelta. Con ella empezó todo 🦌



La predicción de Najwa Nimri que se acabó cumpliendo

"Ese día, como un oráculo, auguraste…", recordó el jienense sobre el pronóstico que, hace un año, hizo la actriz, augurando que iban a superar a 'El Hormiguero', cosa que finalmente sucedió. "El fin de una era y el principio de otra", aseguró la invitada. Aunque el presentador negó que esto fuera cierto: "El fin de una era en actitud". Ya que, aunque durante semanas 'La Revuelta' superó al formato de las hormigas, desde enero las tornas se volvieron y el programa de Antena 3 recuperó el liderazgo.

"Te agradezco que vinieses, lo dijeses, y además luego sucedió", concluyó Broncano, antes de dar comienzo una entrevista que estuvo cargada de momentos de lo más curiosos, como cuando Najwa Nimri desveló el lugar donde le gustaría descansar tras su muerte. "Un sitio en el que las fuerzas vayan y vengan", explicó la actriz. "El Valle de los Caídos. Sale Francisco y entra Najwa", bromeó Broncano.

La intérprete también se mostró muy sincera a la hora de responder a las preguntas clásicas del programa: dinero que tiene en el banco y actividad sexual en el último mes. "Estoy fatal. Cero de todo. Luzco que todo va bien porque tengo muchos amigos, pero prefiero recuperar el dinero a la actividad sexual", reconoció. Entre risas, el presentador le deseó suerte de cara al próximo mes: "Mucho ánimo para noviembre".