'Mask singer' vive un pleno histórico tras desenmascarar a este famoso vidente antes de su semifinal

Antena 3 ha emitido este miércoles la sexta entrega de la quinta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' en la que ha vivido dos nuevos desenmascaramientos antes de la semifinal que se emitirá la próxima semana.

Este miércoles el programa era testigo del enfrentamiento entre Clavel, Tortuga, Jirafa, Pizza y Mejillón. Así, las máscaras se enfrentaban a un truelo y a un duelo para tratar de conseguir un puesto en la semifinal. Las dos menos votadas de cada ronda tenían que mostrar su identidad.

En esta ocasión y como ya sucedió la semana pasada con Susi Caramelo, los investigadores contaban con la ayuda de un investigador como invitado. Y en este caso era Roberto Brasero el que se sumaba a la mesa junto a Juan y Medio, Ana Milán, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo.

Tras el truelo entre Jirafa, Clavel y Pizza era esta última quién tenía que revelar su identidad. Y después de que tanto Ana Milán como Boris Izaguirre lo adivinaran, debajo de la Pizza se encontraba la colaboradora de 'De Viernes' Lydia Lozano dejando estupefactos a todos.

Después llegaba el duelo entre Mejillón y Tortuga. Y la primera en actuar era Mejillón versionando el tema "Te quiero" de Vicco y Abraham Mateo. Ana Milán no dudaba en decir que debajo de ella estaba Silvia Abril mientras que Boris Izaguirre defendía que era Madamme de Rosa. Por su lado, Ruth Lorenzo optaba por Lydia Bosch y Roberto Brasero se atrevía con Laura Escanes y finalmente Juan y Medio se sumaba a la teoría de que era Silvia Abril.

Rappel, desenmascarado como Tortuga en 'Mask singer'

Por su parte, Tortuga cantaba "Voy a pasármelo bien" de Hombres G. Después de escucharle, Ruth Lorenzo creía que se trataba de Lorenzo Caprile y después de que Juan y Medio fuera el primero en defender que se trataba de Rappel, el resto de investigadores se unían a él y decían que era el vidente.

Tras las votaciones, la máscara que tenía que revelar su identidad era Tortuga con lo que Mejillón conseguía clasificarse para la semifinal. Y finalmente, se cumplían los pronósticos y debajo de Tortuga se encontraba Rappel después de que todos los investigadores defendieran al unísono que se trataba del también colaborador de televisión.