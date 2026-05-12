'Al cielo con ella' y 'Cara al show' anuncian a los 6 invitados para hoy, martes 12 de mayo: de Pepa Bueno a Gabriel Rufián

'Al cielo con ella' y 'Cara al show', los programas que presentan Henar Álvarez y Marc Giró se enfrentan esta semana a su cuarto round en la noche de los martes en La 1 y La Sexta y lo hacen con la intención de recuperar la audiencia que han perdido en las últimas semanas.

Y es que en su tercer asalto, ambos formatos volvieron a perder espectadores. El programa de Henar Álvarez en La 1 se desmoronó a su mínimo histórico con un 7,3% de cuota al congregar tan solo a 581.000 espectadores. Por su parte, Marc Giró bajó a un 5,2% de cuota de pantalla y 425.000 telespectadores de media.

Por ello, tanto Henar Álvarez como Marc Giró se han rearmado con grandes invitados para conquistar a la audiencia en la noche del 12 de mayo. En el caso de 'Al cielo con ella' recibirá a Pepa Bueno como invitada estelar mientras que 'Cara al show' contará con Gabriel Rufián como principal estrella.

Tras recibir hace unas semanas a Silvia Intxaurrondo, este martes, Henar Álvarez contará con otra de las presentadoras estrella de los informativos de La 1: Pepa Bueno. Durante décadas ha escuchado, preguntado y contrastado la información para contar algunos de los acontecimientos más importantes de la historia actual y ahora será ella la que responda a las preguntas de la humorista.

La actriz y cantante Leonor Watling también se sentará en el sofá de Henar para charlar sobre su trayectoria profesional, los momentos que han marcado su vida y presentar su aventura musical ‘Leo & Leo’, creada junto al músico de jazz estadounidense Leo Sidran.

Para cerrar la noche, 'Al cielo con ella' también recibirá en su plató a Javier de Hoyos. El tiktoker más querido y el amigo de todas las influencers sabe antes que nadie todas las noticias sobre el mundo del corazón. Ahora, acompaña a la audiencia todos los fines de semana en 'D Corazón' y este martes visita el programa de Henar para hablar de su día a día, donde los salseos nunca descansan.

Y para completar la noche, 'Al cielo con ella' volverá a recibir en el programa a uno de sus colaboradores, el cómico Lamine Thior para aportar más comedia a la noche del martes.

Gabriel Rufián, Pablo Alborán y Rodrigo Cuevas, invitados de 'Cara al show'

Gabriel Rufián y Marc Giró en 'Cara al show'

Por su parte, en su cuarta entrega en La Sexta, Marc Giró recibirá en 'Cara al show' al político Gabriel Rufián, que viene a hablar de la importancia de unir a la izquierda y la necesidad de frenar a la extrema derecha, pero también de sus aficiones y de esa famosa "conexión onírica" con el presentador.

Después, tras visitar la semana pasada a Henar Álvarez, esta semana Pablo Alborán salta a La Sexta para hablar con Marc sobre el éxito de su 'Global Tour KM0' por Latinoamérica y el inicio de su gira por España. El artista malagueño se abrirá además con detalles sobre su nueva faceta como actor y desvela cómo ha superado su miedo a volar.

Finalmente, Rodrigo Cuevas presenta su álbum 'Manual de Belleza', además de hablar de su afición por los animales y por el masaje piloñés. Para cerrar por todo lo alto, Cuevas interpreta su hit 'Xardinero'.