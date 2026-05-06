Negro futuro para 'Al cielo con ella' en TVE: La caída en audiencias que sacude también a 'Cara al show' en La Sexta

El tercer 'round' entre 'Al cielo con ella' en La 1 de RTVE y 'Cara al show' en La Sexta, dos formatos de idéntico género, ha resultado con una preocupante bajada en audiencias tanto para el programa liderado por Henar Álvarez como para el capitaneado por Marc Giró.

En una noche dominada hegemónicamente por 'Supervivientes 2026' en Telecinco, las otras dos grandes apuestas del 'prime time' del martes perdieron fuelle por segunda semana consecutiva con datos, en mayor o menor medida, preocupantes.

La tercera entrega de 'Cara al show' con Marc Giró decreció a un 5,2% de cuota de pantalla y 425.000 telespectadores de media. Se trata de 82 mil televidentes menos que el martes anterior; no es baladí. No obstante, si comparamos con el rendimiento del estreno (8,5% y 727.000) es cuando advertimos ese fuerte desplome de 3,3 puntos y más de 300 mil seguidores.

#CaraAlShow con Marc Giró en la noche de @laSextaTV firma un 5.2% de share y congrega una media de 425.000 espectadores



🛗 Más de 1.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/YkQOHShdC7 — Dos30' (@Dos30TV) May 6, 2026

Además, el programa se situó por debajo de la media diaria de La Sexta, que fue de un 5,9% de share en la jornada de este martes, y se quedó bastante por detrás de su rival directo, 'Código 10' en Cuatro, que cosechó uno de los mejores registros del curso con un 8,3%.

Por su parte, 'Al cielo con ella' corrió la misma suerte. El espacio de Henar Álvarez en TVE se desmoronó a un muy preocupante 7,3% de cuota al congregar tan solo a 581.000 espectadores. Es casi un punto y 69.000 seguidores menos que la semana anterior y hablamos de una caída de hasta cinco puntos desde su debut en la franja estelar de La 1.

#AlCieloConElla en la noche de @la1_tve firma un 7.3% de share y congrega una media de 581.000 espectadores



🌤️ Más de 2.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/LaW5uioV5C — Dos30' (@Dos30TV) May 6, 2026

Con esas cifras, que le situaron casi cuatro puntos por debajo del cómputo global de La 1 (11,1%), el futuro de 'Al cielo con ella' en la programación de la cadena principal de RTVE se ennegrece. Solo hay que recordar que 'Al margen de todo', el efímero programa de Dani Rovira, fue fulminantemente cancelado con solo tres semanas en antena al caer a un 7,5% de share y 533.000 televidentes.