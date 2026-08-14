El 'Telediario' se hace eco de los cambios de Eurovisión por Israel: ¿La prueba que antecede al regreso de España al Festival?

Eurovisión vuelve a estar en boca de todos tras el anuncio de la Unión Europea de Radiodifusión de importantes cambios en la dinámica del festival. La primera edición del 'Telediario' de RTVE conducida por Lourdes Maldonado se ha hecho eco del nuevo marco regulador, que afecta a la sede del certamen, la edad de participación y el uso de voces pregrabadas. Y ha aprovechado para poner el foco en la participación de Israel pese al genocidio en Gaza.

A partir de 2027, las reglas cambian. El país ganador no será necesariamente el país que sirva como sede y organizador de la posterior edición. La UER ha anunciado que los países en guerra o con una situación geopolítica que comprometa la seguridad no podrán organizar el concurso pese a haber ganado. De darse este supuesto, el órgano sería el encargado de designar a otro país que cumpla dichas funciones con total autonomía, no como reemplazo.

'El Telediario' lanza un dardo a Eurovisión tras su cambio de normativa recordando que Israel continúa en el concurso

Así, 'El Telediario' ponía el foco en la polémica que ha sacudido a Eurovisión durante los últimos años. "La medida llega en un momento controvertido para el festival, por haber mantenido la participación de la televisión israelí pese al genocidio en Gaza. En la última edición, cinco televisiones, incluida RTVE, decidieron no participar en el concurso", ha recordado Lourdes Maldonado en el espacio de RTVE.

Sigue fuera de control pero mejora algo la situación en el incendio de Niebla, en Huelva, un fuego agresivo y resistente por los vaivenes del viento.



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La presentadora hacía referencia a la retirada de Países Bajos, Eslovenia, Irlanda y Eslovenia, que se unieron a la condena del genocidio encabezada por España negándose a participar con el estado que continúa bombardeando el territorio palestino. Y es que, el nuevo reglamento aprobado para la edición de 2027 es bastante claro con este tipo de situaciones.

"Cuando un conflicto armado, una situación geopolítica delicada o cualquier otra circunstancia afecte de manera significativa a la seguridad, la protección o la estabilidad de la región en la que se encuentra una cadena participante, dicha cadena no podrá organizar la próxima edición en caso de que su representante resulte ganador", asegura el nuevo marco aprobado. Por lo que, en el caso de que Israel ganase la próxima edición de Eurovisión, no podría acoger el certamen como ya ocurrió en el año 2019 con su última victoria de las cuatro que acumula históricamente.

Así, la UER ha advertido que podrá encargar "una evaluación de seguridad independiente" para determinar qué países pueden asumir la organización y cuáles no, determinando si "la seguridad, la protección, la integridad, la continuidad y el buen desarrollo operativo del evento pueden garantizarse razonablemente". También se tendrá en cuenta los territorios vecinos cuya situación pueda tener "un impacto directo y significativo en su entorno".