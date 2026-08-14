Antena 3 anuncia todas las claves de 'La Mesa', el nuevo programa con el que Cristina Pardo da el salto al prime time

Hace cuatro meses que Atresmedia anunció el salto de Cristina Pardo de La Sexta al prime time de Antena 3. Así, la presentadora se despidió de 'Más vale tarde' el pasado mes de junio para ponerse al frente de un nuevo espacio en las noches de la cadena principal de cara a la próxima temporada.

En las últimas semanas, Antena 3 ha incrementado la promoción del nuevo programa de Cristina Pardo en una campaña en la que han participado otros rostros del grupo como Pablo Motos, Matías Prats, Roberto Leal o Carlos Alsina, quienes le daban la bienvenida a la cadena y trataban de saber qué es lo que iba a hacer en su nuevo espacio.

Este viernes, Atresmedia ha confirmado que el nuevo programa de Cristina Pardo en Antena 3 se llamará 'La mesa'. Un formato con periodicidad semanal que se emitirá tras 'El Hormiguero' y que será una de las principales apuestas de actualidad de la cadena para la nueva temporada.

Así será 'La Mesa' con Cristina Pardo

Cada semana, el programa tomará como punto de partida la actualidad para abordar las cuestiones que marcan la agenda del día a través de las noticias, sus protagonistas y las historias que permiten entender qué está pasando y cuál es su impacto en la sociedad. Y todo bajo la premisa de que hay otra manera de hablar sobre lo que sucede.

Por eso, 'La Mesa' irá más allá del simple relato, buscando sentar a quienes están dentro de las noticias, realizando preguntas y escuchando para buscar lo que hay tras ellas. La información y el rigor convivirán con la conversación y la cercanía que, junto a la espontaneidad y el sentido del humor de Cristina Pardo, darán tono al programa.

Asimismo, 'La Mesa' no será una tertulia habitual ni una sucesión de entrevistas como estamos acostumbrados en los programas de este estilo. Sino que será un espacio en directo con vida propia, abierto a diferentes ángulos y miradas, donde la rigurosidad será su principal objetivo. Además será un programa en el que se combinen información y entretenimiento.