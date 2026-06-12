Así se ha despedido Cristina Pardo de La Sexta tras 20 años ante su cambio de cadena: "Espero estar a la altura del puesto"

Este viernes, Cristina Pardo ha vivido una tarde muy especial en 'Más vale tarde' pues se ha despedido del programa cinco años después y de La Sexta tras 20 años antes de su salto al prime time de Antena 3 la próxima temporada con un nuevo programa.

Antes de su marcha, el programa le sorprendía con algunos de los mejores momentos de Cristina Pardo en la sección de El Tiempo con Javier Bastida como reportero. Y el periodista conseguía emocionar a su compañera con sus palabras de despedida. "Muchas gracias Bastida, me he alegrado mucho de conocerte que lo sepas", reconocía Cristina sin poder contener las lágrimas.

Justo en ese momento, Rodrigo Blázquez, director y presentador de 'La Sexta Noticias 20h' entraba al plató para conmoverla. "20 años. Hemos trabajado muchísimo, lo hemos gozado, te voy a echar mucho de menos", le decía el presentador. "Es un cambio de etapa, yo he sido muy feliz en esta cadena también en parte gracias a ti, porque estuvimos juntos en nacional desde el principio, hemos construido algo muy bonito, yo me voy y te deseo mucha suerte en las noticias", añadía Pardo.

En los diez últimos minutos de programa, 'Más vale tarde' hacía un repaso a los 20 años de Cristina Pardo en La Sexta desde los inicios de la cadena. Justo después, Iñaki López le daba un ramo de flores a su compañera. "Han sido cinco años muy intensos. Esto parece una peli de Antena 3 a las 5 de la tarde. No es fácil trabajar conmigo porque soy una persona muy dispersa, muy caótica, complicada y muy olvidadiza y no se lo he puesto fácil a Cristina y siempre ha estado al pie del cañón", le reconocía el presentador a su compañera.

"Lo hemos pasado bien. Ha habido de todo y nunca se ha olvidado de mi nombre y creo que eso es muy meritorio", reaccionaba por su parte Cristina Pardo en alusión a los problemas que tiene siempre el presentador vasco con el nombre de los colaboradores y de los invitados.

La emotiva despedida de 'Más vale tarde' a Cristina Pardo

Iñaki López y Cristina Pardo en 'Más vale tarde'

Por su parte, Ramoncín le dedicaba unas palabras que hacían emocionar aún más a la periodista. "Cristina, te han sacado de todas la maneras pero no te han sacado lo mejor que tienes que es el corazón", le decía el cantante y colaborador. Justo después era Benjamín Prado el que la sobrecogía con un poema dedicado para ella.

Y finalmente, Cristina Pardo se dirigía a todo su equipo, que aparecía en el plató con otro ramo de flores. "Yo solamente decir que muchas gracias a todos por estos cinco años, que estoy muy orgullosa de haber trabajado con este equipo, que en parte para mí simboliza a todos los equipos con los que he trabajado, y que nos hacen mucho mejores a los que damos la cara. Así que cuida al equipo que merece mucho la pena", comentaba advirtiendo a Iñaki.

"Muchísimas gracias a esta cadena que me ha dado tantas oportunidades y tantas alegrías, que trabaja muchísimo por y para ustedes. Ténganlo siempre en cuenta. Han sido 20 años y ahora solamente espero estar a la altura del siguiente puesto de trabajo. Muchas gracias a todos por vuestro cariño siempre", concluía la presentadora.