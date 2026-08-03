'La Promesa', avance del capítulo del martes 4 de agosto: el mayor secreto de Leocadia al descubierto en TVE

En el capítulo 879 de 'La Promesa' de este martes 4 de agosto, Lorenzo convence a Ciro de manipular a Julieta para ponerla de su lado en el asunto del manual, aunque ella se niega en redondo a formar ese frente común.

Cristóbal reprocha a Leocadia no haberle contado lo de Máximo, y ella lo manda a paseo. Máximo ordena a sus criados que controlen los rumores entre el servicio de La Promesa.

Adriano recupera la capacidad de ver dibujos, y su amor con Martina vive un momento dulce. Leocadia explica su historia con Máximo y cómo acabó casándose con otro.

Mientras, Máximo le da a Alonso su propia versión, presentando a Leocadia como una aprovechada. Julio parece aceptar las explicaciones de Cristóbal sobre la verdura, lo que despierta las sospechas de Ricardo. Leocadia, harta del cinismo de Máximo, estalla ante todos revelando uno de sus secretos mejor guardados.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 878 emitido este lunes 3 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Ciro aseguraba a Julieta que nunca le pondrá la mano encima, pero ella le recordaba que el maltrato no siempre es físico. Petra tranquilizaba a Martina prometiéndole discreción sobre lo que vio.

Cristóbal alertaba a las cocineras de que Julio está muy atento a todo lo relacionado con la verdura y debían tener cuidado. Ciro y Lorenzo representaban un paripé ante Manuel para socavar su criterio sobre el cobro del manual. Pero Manuel le plantaba cara a Ciro: si no está cómodo, le recomprará sus acciones.

Tomasa arremetía contra Teresa, y Petra la defendía, para sorpresa y crispación de la doncella del duque. Ángela seguía sin aparecer. Cristóbal apuntaba a Máximo como posible implicado en la desaparición de la joven, pero Leocadia lo descartaba.

Carlo reprochaba a María que rechazara la propuesta de Cristóbal de casarse, e intentaba acercarse a ella, pero María lo esquivaba. Julio volvía a reclamarle a Cristóbal por la verdura y exigía estar presente cuando el mayordomo hablara con las cocineras.