Telecinco sigue los pasos de TVE y fija esta película de Carmen Machi, producida por Atresmedia, en su programación de sábado

Tras estrenar el pasado sábado la miniserie 'Una receta para dos' con un discreto 6,9% y un 5,2% en sus dos bloques, Telecinco ha decidido cambiar de estrategia de cara a la noche de los sábados y apostar por cine español para cubrir su hueco con la intención de repetir el mismo éxito que tuvo la semana pasada La 1 con su noche dedicada a Carmen Machi.

De esta forma, la cadena de Mediaset recupera Cine 5 Estrellas tras más de un mes sin ofrecer cine en su prime time. Lo hará además con el estreno de la película 'Mañana es hoy', protagonizada por Carmen Machi y Javier Gutiérrez tratando de repetir el éxito que alcanzó la semana pasada La 1 con la emisión de 'La voz del sol' y 'Verano en diciembre', que lideraron la noche con un 12,2% en ambos casos.

Lo más llamativo de todo es que 'Mañana es hoy' es una producción de Atresmedia Cine junto a Aparte Films ('Que se mueran los feos', 'Perdiendo el norte'). Sin embargo, será Telecinco quién ofrezca ahora en abierto esta película que vio la luz en el año 2022 y que está distribuida por Prime Video y que ya estrenó TVE

Será a partir de las 22:00 horas cuando Telecinco estrene 'Mañana es hoy'. La película está dirigida por Nacho G. Velilla ('Menudas piezas') y cuenta con un amplio reparto encabezado por Carmen Machi y Javier Gutiérrez junto a actores como Carla Díaz, Silvia Abril, Pepón Nieto, Asier Recarte, Antonia San Juan, Gabriel Guevara, Aixa Villagrán y Mina El Hammani, entre otros.

Pero además de esta película, Telecinco seguirá dedicando la noche a la comedia y al cine español con el estreno de la cinta 'Mi otro Jon'. Esta película está protagonizada por Carmen Maura, Olivia Molina, Carlos Santos, Fernando Albizu y Aitana Sánchez-Gijón, entre otros

Con esta estrategia, Telecinco competirá con cine español con el de La 1, que este sábado estrenará en prime time la cinta 'Pídeme lo que quieras' a partir de las 22:00 horas. Además, en late night y madrugada La 1 seguirá con otras dos películas españolas como 'Poliamor para principiantes' y 'Anacleto, agente secreto'.

Sinopsis de 'Mañana es hoy'

Verano de 1991. La familia Gaspar comienza sus vacaciones en la playa pero, tras discutir con su padre, Lucía, la hija adolescente, decide fugarse con su novio. Una tormenta eléctrica pilla al resto de la familia a bordo de un patinete de pedales, y cuando consiguen volver a la costa descubren… que han viajado al año 2022. Un descabellado futuro lleno de smartphones, selfies y música trap. ¿Conseguirán volver a los plácidos noventa?

Sinopsis de 'Mi otro Jon'

Merche (Carmen Maura) recibe la mala noticia de que le queda poco tiempo de vida. Por ello decide cumplir los sueños imposibles de sus tres mejores amigas (Marisol Ayuso, María José Alfonso y María Luisa Merlo). Por último, también quiere cumplir el suyo: ver el mar por última vez visitando la isla de La Palma. Su delicada situación de salud le impide viajar, pero una brillante científica (Aitana Sánchez-Gijón) le ofrece una solución. Introducirá el alma de Merche dentro del cuerpo de un recién fallecido durante tres días, para que así pueda cumplir su sueño. Ese cuerpo es el de Jon (Fernando Albizu), un grandullón camionero vasco. Así que Merche “disfrutará” de sus últimos días con su hija (Olivia Molina) en la isla canaria.