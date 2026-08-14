Mediaset anuncia el salto inédito de 'El Chiringuito' a las mañanas de Cuatro para hacer tándem con Nacho Abad

Quedan solo tres días para que 'El Chiringuito' estrene su nueva etapa en Mediaset con Josep Pedrerol y todo el equipo. Tras hacer oficial la estrategia de emisión del programa y fijar su lanzamiento para el lunes 17 de agosto a las 23:45 horas en Energy, ahora el grupo sorprende con otro movimiento de programación inesperado.

Mediaset ya confirmó que 'El Chiringuito' se ofrecerá de lunes a jueves en Energy a partir de las 0:00 horas, aunque contará con "La Cuenta Atrás" de unos 15 minutos desde las 23:45 horas como ya sucedía en Mega. Además, los domingos el programa dará el salto a Cuatro y se ofrecerá a la misma hora justo después de 'Cuarto Milenio'.

Pues bien, ahora Mediaset ha adelantado que 'El Chiringuito' tendrá también una segunda ventana de emisión en las mañanas de Cuatro. Así, a partir del martes 18 de agosto, Cuatro emitirá las reposiciones del programa de la noche anterior a partir de las 08:15 horas como ya hacía también en Mega.

De esta manera, Josep Pedrerol y todo su equipo pasarán a ser los teloneros de 'En boca de todos' con Nacho Abad y tendrán el reto de luchar cada mañana con los informativos matinales de TVE y Antena 3 y con 'La mirada crítica' en Telecinco así como la primera parte de sus magacines ('La Hora de La 1', 'Espejo Público' y 'El programa de AR'). Pero sin duda, su gran rival será 'Aruser@s' en La Sexta.

Con este movimiento, Mediaset cancelará la emisión de la histórica serie 'Alerta Cobra', que ha venido emitiéndose en la franja matinal prácticamente desde los inicios de la cadena. Así, la ficción alemana dejará su hueco a 'El Chiringuito' en un movimiento que busca por un lado dar más ventanas de emisión al nuevo formato deportivo de la cadena y por otro lado, tratar de relanzar las audiencias de la franja que peor le funciona al canal.

Y es que la franja matinal de Cuatro sigue siendo el mayor lastre de su media diaria. Así, tras conseguir que 'En boca de todos' se sitúe cada día entre el 8 y el 10% superando a su rival 'Al rojo vivo', la cadena de mediaset seguía teniendo un problema a primera hora de la mañana donde las reposiciones de 'Alerta cobra' apenas se mueven entre el 1 y el 3%.

Así queda la estrategia de emisión de 'El Chiringuito' en Mediaset:

Energy : De lunes a jueves a las 23:45 horas "La cuenta atrás" y a las 0:00 horas el programa

: De lunes a jueves a las 23:45 horas "La cuenta atrás" y a las 0:00 horas el programa Cuatro: Domingos a las 0:00 horas y reposiciones en las mañanas de lunes a viernes a las 08:15 horas

Entretenimiento, información en directo, exclusivas y la última hora del fútbol y de otros deportes continuarán siendo las señas de identidad del formato deportivo líder de las noches en televisión, que continuará contando con rostros históricos como Tomás Roncero, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Carme Barceló, Juanma Rodríguez, Paco Buyo, Lobo Carrasco, Fernando Sanz, Jorge d'Alessandro, Javier Balboa, Juanfe Sanz, Diego Plaza o Álex Silvestre, entre otros. Los exárbitros Rafa Guerrero, José Luis Pajares Paz e Ildefonso Urizar Azpitarte aportarán su mirada experta ante las grandes polémicas sobre el césped.

La redacción de 'El Chiringuito', reforzada con su red de corresponsales en puntos clave como Barcelona, Bilbao y Andalucía, permanecerá activa en todo momento para trasladar a la audiencia la última hora del ‘deporte rey’.

El inicio de la LIGA y los últimos fichajes, las claves de su estreno

'El Chiringuito' se estrena el próximo lunes 17 de agosto en Energy (23:45h) con una primera entrega que analizará todo lo sucedido en los partidos de la primera jornada de LaLiga de Primera División con el respaldo de los resúmenes de cada choque. El formato ofrecerá a lo largo de toda la temporada las imágenes de los resúmenes de la principal competición nacional, de Segunda División y de la UEFA Champions League.

La actualidad futbolística y los últimos movimientos en el mercado de fichajes -con la mirada puesta en el futuro de Julián Álvarez o de Rodri Hernández, entre otras figuras- también centrarán la atención del análisis y el debate que se producirán en el arranque del formato, que se llevará a cabo en un nuevo plató, que contará con la presencia de público durante sus emisiones especiales.