'Cara al show' puso en un aprieto a Berto Romero con una pregunta sobre Buenafuente y se plantó: "No veo ninguna necesidad"

Este martes 5 de mayo, La Sexta ha emitido la tercera entrega de 'Cara al show', el programa presentado por Marc Giró. En esta ocasión, el comunicador catalán recibió la visita de Berto Romero y Judit Martín para promocionar 'Pizza Movies', la primera película cinematográfica del humorista.

"Es una película algo punki porque es de una pareja que se quiere. Sales mejor de cuando entraste", explicó Berto Romero sobre la cinta, que fue grabada en su propio domicilio. Sobre el motivo por el cual decidieron optar por una casa real para rodar la película, el cómico explicó que "las casas siempre parecen todas iguales".

Tras charlar sobre diversos temas, hacia el final de la entrevista, los invitados y el presentador se enfrentaron al juego 'Pizza Hot', en el que deberían comer un trozo de pizza con "ingredientes asquerosos" si querían evitar contestar a una comprometida pregunta. "Tenemos una pizza tamaño familiar e ingredientes asquerosamente 'gourmet' como semen de salmón, corazón de vaca, grillos o gusanos", explicó Marc Giró.

El juego no hizo ninguna gracia a Berto Romero, como así lo reconoció: "No veo ninguna necesidad de hacer esto, no veo la gracia de hacer esto con compañero y con un amigo que viene siempre con la mejor actitud". “¿Me vas a dar la puta cena? Voy a llegar tarde y con llagas, estoy hablando en serio, ¿semen de salmón, tío?, ¿de dónde habéis sacado esto?", preguntó el cómico, visiblemente indigado.

"Ya están estos wokes de la agenda 2030 poniendo a sus invitados a comer gusanos... " 😤



Bueno, exactamente no, pero nuestros guionistas han ido a cuchillo con esta extraescolar. Atención a la preguntita... 😗#CaraAlShow pic.twitter.com/LGCIqWYdQl — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) May 5, 2026

Berto Romero se niega a responder a una comprometida pregunta sobre Buenafuente

Fue en la segunda pregunta cuando Berto Romero se vio obligado a comer su primer trozo de pizza, y es que la cuestión que le preparó el equipo de guionistas del programa le ponía entre la espada y la pared. "¿Quién es mejor cómico: Andreu Buenafuente o Silvia Abril?", le formuló Judit. Visiblemente sorprendido por la pregunta, su compañero respondió con otra cuestión: "¿Quién es mejor cómico? ¿O cuál me gusta a mí más?".

Negándose a contestar, soltó: "Como un buen trozo de pizza". Acto seguido lanzó una petición a todos los presentes: "Pido un poco de silencio por el esfuerzo que voy a hacer". A continuación, se llevó a la boca una porción de pizza llena de semen de salmón y gusanos.

Otra de las preguntas era "¿A quién votaste en las últimas elecciones?". Judit, sin pelos en la lengua, contestó que había votado a Vox, lo que permitió a Marc Giró bromear con el asunto: "Tú prefieres votar a Vox que comer pizza". Para evitar comer la asquerosa porción, la actriz también se vio obligada a responder sobre quién ha sido la peor actriz con la que ha trabajado: "Lo voy a decir, Yolanda Ramos, porque es muy difícil trabajar con ella. No hay manera de tirar para adelante porque no sabes por dónde te va a salir y todo el mundo acaba descojonado de la risa y hay que estar cortando", explica.

Aunque el presentador de 'Cara al show' también se vio en un buen aprieto cuando Berto Romero le preguntó: "¿Con qué político en activo tendrías una noche de amor?". "Creo que se refiere a sexo, eh", señaló el actor a Marc Giró, que finalmente contestó: "Por supuesto, y yo creo que va a ser… con Gabriel Rufián".