Estos son todos los invitados de Henar Álvarez y Marc Giró en 'Al cielo con ella' y 'Cara al show' en su tercera semana de batalla

'Al cielo con ella' y 'Cara al show', los programas que presentan Henar Álvarez y Marc Giró se enfrentan esta semana a su tercer round en la noche de los martes en La 1 y La Sexta. Ambos se han reforzado con algunos de sus invitados para tratar de conquistar a la audiencia.

Cabe recordar que en su segundo asalto, 'Al cielo con ella' fue la oferta preferida por la audiencia. Así, el espacio de Henar Álvarez obtuvo un 8,1% y 650.000 espectadores frente al 6,2% y 507.000 espectadores que anotó 'Cara al show' en su segunda semana en La Sexta.

Pablo Alborán, Isabel Gemio y CeciHace, invitados de Henar Álvarez en 'Al cielo con ella' de La 1

La 1 lleva anunciando varios días los tres invitados que recibirá Henar Álvarez en el plató de 'Al cielo con ella' esta semana. El primer invitado será Pablo Alborán. La leyenda del pop español visitará el programa para promocionar su gira más íntima 'El Global Tour KM0'.

Asimismo, Henar Álvarez contará también en 'Al cielo con ella' con una de las presentadoras más queridas de la historia de la radio y la televisión: Isabel Gemio. La presentadora que se ganó su gran popularidad en el programa 'Sorpresa, sorpresa', donde regaló algunos de los momentos más emotivos de la televisión es actualmente una de las voces de RNE con el programa 'El último tren'.

La tercera invitada que se sienta en el sofá de 'Al cielo con ella' es una de las voces del humor argentino más reconocibles en redes sociales, CeciHace. La cómica y creadora de contenido internacional dio el salto en 2024 y desde entonces no ha dejado de crecer, triunfando con contenido sobre las relaciones con hombres, familias tóxicas y machismo estructural. Presenta su nuevo show de humor cotidiano y sin filtro 'Te pido mil disculpas'.

Asimismo, este martes, 'Al cielo con ella' contará con la colaboradora Clara Ingold, que se sumará a la gran noche de charla, risas y fantasía en La 1 justo después de 'La Revuelta'.

Alaska y Berto Romero, invitados de Marc Giró en La Sexta

Por su parte, en su tercera entrega en La Sexta, Marc Giró recibirá en 'Cara al show' a la cantante Alaska, que se encuentra en plena promoción de su último álbum, 'La verdad o la imaginación' y en pleno ojo del huracán por sus críticas a la retirada de España de Eurovisión.

Asimismo, Marc Giró también se sentará con el actor y humorista Berto Romero, que dará el salto así a La Sexta tras haber estado ligado a TVE como colaborador de 'Futuro imperfecto' de Andreu Buenafuente.

La cómica Judit Martín será la tercera invitada de la noche. Además, 'Cara al Show' cuenta mañana con la vuelta de Yolanda Ramos como colaboradora y la actuación musical de Fangoria.