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Duelo de Henar Álvarez y Marc Giró: Lista de invitados de 'Cara al Show' y 'Al cielo con ella' en la puja por la audiencia

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

'Cara al Show' con Marc Giró (La Sexta) y 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez (La 1 de RTVE) anuncian a sus invitados de cara a su segundo duelo en la programación televisiva

Henar Álvarez y Marc Giró enfrentan su segundo duelo
Henar Álvarez y Marc Giró enfrentan su segundo duelo | Montaje El Televisero

'Cara al Show' y 'Al cielo con ella', que enfrentan el segundo 'round' este martes 28 de abril, han mostrado sus bazas para disputarse el mejor resultado de audiencia. Y, de primeras, Marc Giró sale ganando frente a Henar Álvarez con sus entrevistados, especialmente con uno de ellos, que fue adelantado en exclusiva por El Televisero.

La Sexta ha confirmado, a través de una promo oficial, que Pedro Almodóvar será el plato fuerte de la segunda entrega de 'Cara al Show', como así anunciamos el viernes en este portal. En ese mismo spot, la cadena desvela que, además del cineasta manchego, también visitará el plató la actriz Najwa Nimri, la que será la segunda entrevistada de la noche.

Por otro lado, Marc Giró recibirá al periodista y escritor Pepe Colubi, que debutará como colaborador con una novedosa sección. A continuación, el cierre musical correrá a cargo del artista Martín Urrutia. Como ya sucedió en el programa de estreno con Chiara Oliver, un participante de 'Operación Triunfo 2023' actuará y pondrá la nota musical.

Por su lado, 'Al cielo con ella' contará con la cantante Martirio y con la actriz Karla Sofía Gascón tal y como ha oficializado RTVE en sus perfiles. Las dos serán entrevistadas por Henar Álvarez justo después de una nueva entrega de 'La Revuelta' de David Broncano.

Con estas cartas, 'Cara al Show' y 'Al cielo con ella' batallarán por hacerse con el mejor dato en audiencias. Recordemos que en el primer duelo de la semana pasada, el espacio de Marc Giró se impuso al de Henar Álvarez con un 8,5% frente a un 8% de cuota de pantalla. Cierto es que el factor estreno fue un punto a favor para el programa de La Sexta, y ese alto listón deberá mantenerlo esta semana.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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