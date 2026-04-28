Duelo de Henar Álvarez y Marc Giró: Lista de invitados de 'Cara al Show' y 'Al cielo con ella' en la puja por la audiencia

'Cara al Show' y 'Al cielo con ella', que enfrentan el segundo 'round' este martes 28 de abril, han mostrado sus bazas para disputarse el mejor resultado de audiencia. Y, de primeras, Marc Giró sale ganando frente a Henar Álvarez con sus entrevistados, especialmente con uno de ellos, que fue adelantado en exclusiva por El Televisero.

La Sexta ha confirmado, a través de una promo oficial, que Pedro Almodóvar será el plato fuerte de la segunda entrega de 'Cara al Show', como así anunciamos el viernes en este portal. En ese mismo spot, la cadena desvela que, además del cineasta manchego, también visitará el plató la actriz Najwa Nimri, la que será la segunda entrevistada de la noche.

Por otro lado, Marc Giró recibirá al periodista y escritor Pepe Colubi, que debutará como colaborador con una novedosa sección. A continuación, el cierre musical correrá a cargo del artista Martín Urrutia. Como ya sucedió en el programa de estreno con Chiara Oliver, un participante de 'Operación Triunfo 2023' actuará y pondrá la nota musical.

Por su lado, 'Al cielo con ella' contará con la cantante Martirio y con la actriz Karla Sofía Gascón tal y como ha oficializado RTVE en sus perfiles. Las dos serán entrevistadas por Henar Álvarez justo después de una nueva entrega de 'La Revuelta' de David Broncano.

¡Vamos que nos vamos!



Martirio y Karla Sofía Gascón, invitadas esta semana en #AlCieloConElla 🌤️- con Henar Álvarez -.



📢 Disfruta de un nuevo programa este martes, 28 de abril, después de 'La Revuelta' en @La1_tve. pic.twitter.com/xdWTBIk9vp — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 27, 2026

Con estas cartas, 'Cara al Show' y 'Al cielo con ella' batallarán por hacerse con el mejor dato en audiencias. Recordemos que en el primer duelo de la semana pasada, el espacio de Marc Giró se impuso al de Henar Álvarez con un 8,5% frente a un 8% de cuota de pantalla. Cierto es que el factor estreno fue un punto a favor para el programa de La Sexta, y ese alto listón deberá mantenerlo esta semana.