Cambios en 'El Grand Prix 2026': RTVE anuncia un nuevo presentador y aclara si Lalachus seguirá en el equipo

'El Grand Prix 2026' arranca esta semana sus grabaciones y, por ello, RTVE ha confirmado de manera oficial a su renovado equipo de presentadores. Por supuesto, Ramón García, conductor titular, seguirá al frente de la retransmisión; al igual que Lalachus, que repite como copresentadora por segundo año consecutivo.

Había dudas sobre la continuidad de la colaboradora de 'La Revuelta', pero la corporación las ha disipado este lunes en un comunicado. La novedad llega con el tercer nombre que completará el trío de caras visibles del concurso familiar de La 1. El periodista Gorka Rodríguez se incorpora al formato, tomando el relevo de Ángela Fernández, que debutó en la edición de 2025 y que no continuará.

Gorka Rodríguez, nuevo copresentador de 'El Grand Prix'

Así, con Gorka, RTVE vuelve a apostar por un rostro de la casa, que cuenta con una dilatada trayectoria de dos décadas de experiencia en televisión y radio. Fue presentador de 'El Cazador Stars' en La 1, la versión del concurso con concursantes famosos, y, actualmente, es locutor de 'El Despertador de RNE'.

Recordemos que Gorka Rodríguez ya participó como padrino de L’Alborç (Tarragona) en la edición del pasado verano y su fichaje para acompañar a Ramón García y Lalachus supone, en palabras de TVE, "un impulso para el formato, que sigue reinventándose sin perder la esencia que lo ha convertido en un clásico".

El equipo del programa está ya preparando pruebas novedosas y sorprendentes que se sumarán a las más tradicionales, como 'Los troncos locos', 'Los bolos' o 'Los pingüinos matemáticos'. Como apuntábamos al principio, la nueva edición de 'El Grand Prix' comienza esta semana sus grabaciones y llegará este próximo verano (sin fecha aún concretada) a la programación de La 1 "más grande, más participativo y más emocionante que nunca".

El emblemático concurso combinará las novedades con los clásicos: se mantendrá la figura de Wilbur con su humor surrealista y sus increíbles acrobacias y, como no podía ser de otro modo, la vaquilla María Fernanda, que seguirá, como en anteriores ediciones, divirtiendo a los más pequeños.

Las 12 localidades que participarán en 'El Grand Prix 2026'

Los 12 pueblos escogidos para participar en la nueva edición de 'El Grand Prix' son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco). Este año se ha ampliado la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes para llevar la competición a más lugares de España.