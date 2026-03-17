El 'Grand Prix 2026': Listado completo de los 12 pueblos que participan este año en el programa de RTVE

'El Grand Prix' ya tiene todo listo para comenzar las grabaciones de su nueva edición. Así, La 1 emitirá por cuarto verano consecutivo el célebre "programa del abuelo y el niño" con Ramón García como maestro de ceremonias.

A la espera de saber si LalaChus y Ángela Fernández repetirán como copresentadoras del programa, TVE ha dado a conocer este martes a las doce localidades escogidas que lucharán por la victoria en el programa y por tomar el relevo de San Sebastián de la Gomera.

Las localidades escogidas para participar este verano son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco).

😱💥Revelamos en #DirectoAlGrano17M los pueblos ganadores que competirán en la nueva edición del #GrandPrix. pic.twitter.com/yWlt2ZTt4P — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) March 17, 2026

Los nombres han sido revelados por Gonzalo Miró y Marta Flich en 'Directo al grano'. En esta nueva edición se ha abierto la participación a localidades desde los 3.000 habitantes a un máximo de 10.000 (hasta ahora la horquilla era 5.000-10.000), dando así la oportunidad a un mayor número de pueblos de vivir en primera persona la experiencia del programa y representar con orgullo a sus vecinos y vecinas. Un total de 1.034 pueblos han sido invitados a participar. Finalmente, 83 localidades pasaron a la siguiente fase y de esta última han salido las 12 que participarán en esta edición.

'El Grand Prix' vuelve tras ser uno de los grandes éxitos de TVE

Cargado de diversión, 'El Grand Prix del Verano' pondrá a prueba las habilidades de los vecinos y vecinas de las localidades participantes. Como siempre, los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representan. Todo ello en un plató que mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España.

Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), ‘El Grand Prix del Verano’ regresó a La 1 en 2023 y se convirtió en el mejor estreno del año en televisión. El pasado verano fue de nuevo líder destacado de su franja, con casi 3 millones de espectadores únicos por noche y una media del 12,4% de cuota, a 2.3 puntos sobre la segunda opción. Fue líder en todos los segmentos de 4 a 64 años, destacando especialmente entre el público infantil, con un gran 28,9%; en 25 a 44 años, con un 23,2%, y en los jóvenes de 13 a 24 años con un 11,3%.