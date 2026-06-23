'MasterChef' proclama a Camilla como ganadora de su décimo cuarta edición en TVE tras un duelo femenino muy reñido

Trece semanas después, 'MasterChef 14' ha llegado este lunes a su gran final en la que Camilla, Annie, Chambo y Carlota luchaban por conseguir primero una de las dos chaquetillas que les otorgaba su pase al duelo fina y posteriormente por la victoria en el talent de TVE. Por tercera edición consecutiva, el duelo final enfrentaba a dos mujeres siendo finalmente Camilla la que se alzaba con el triunfo.

Con su triunfo, el programa le ha recompensado con el ansiado trofeo, la posibilidad de publicar su propio libro de recetas, un Master en Cocina, Técnica y Producto en la Basque Culinary Center y y 100.000 euros en metálico. Por su parte, Annie como subcampeona gana un Máster en Pastelería de Restaurante y Cocina Dulce en la Basque Culinary Center; y Carlota como tercera finalista se llevaba un curso de especialización de cinco semanas de duración.

Camilla Angelucci completa así la lista de ganadores del histórico de ediciones de 'MasterChef España' en TVE formada por Juan Manuel Sánchez, Vicky Pulgarín, Carlos Maldonado, Virginia Naranjo, Jorge Brazález, Marta Verona, Aleix Puig, Ana Iglesias, Arnau París, María Lo, Eneko Fernández, Ángela Gimeno y Gabriela Hinojosa.

Camilla da un vuelco y consigue la primera chaquetilla de la final

Y como en cada final, los cuatro aspirantes se han enfrentado a todo un clásico de 'MasterChef': el reto de seguir al chef. En esta ocasión, los finalistas han tenido que seguir los pasos de Oriol Castro (tres estrellas Michelín. El catalán llegaba con un plato inspirado en una crema de verduras.

Una vez más ha sido una prueba difícil en la que han tenido que replicar un plato de alta cocina con ocho cremas de diferentes verduras pero como si fueran geles y con los que terminar presentando un cuadro con ocho colores diferentes. Durante el cocinado, Camilla era la concursante que más perdida parecía pues además estaba continuamente mirando para detrás. Lo que llevaba a que Pepe Rodríguez reconociera que no terminaba de confiar en él.

Y tras la cata, los jueces junto a Oriol Castro y Mariló Montero, que regresaba como invitada tras ganar la décima edición de 'MasterChef Celebrity', alababan a los cuatro finalistas pues en mayor o menor medida habían conseguido sacar adelante el plató. Lo hacían después de un cocinado bastante tranquilo sin grandes incidentes. Y finalmente, pese a ser la que más perdida había estado en la prueba es la que conseguía presentar las elaboraciones más parecidas a las del chef. Por ello, Camilla se ponía la primera chaquetilla siendo la primera duelista de la décimo cuarta edición del talent.

Annie cumple su sueño y consigue la segunda chaquetilla

Por su parte, Carlota, Chambo y Annie luchaban por la segunda chaquetilla y el segundo puesto en el duelo final en la última prueba de exteriores. Para conseguirlo, los tres finalistas viajaban hasta Denia y se colaban en el restaurante de Quique Dacosta en el que han tenido que elaborar un menú de gran complejidad compuesto por seis platos. Cada uno de ellos tenía que replicar dos de los platos.

Unos platos que podían elegir en función de su puesto en la prueba anterior. Y tanto Carlota como Annie conseguían sacar adelante sus platos mientras que Chambo la liaba y en su primer plato recibía la ayuda de Quique Dacosta, que al no llegar decidía entregar él sus pan de brioche. Pero en su segundo plato, el concursante volvía a cometer más de un error demostrando que le estaba pudiendo la presión y los nervios. De hecho, dos de sus elaboraciones no salían. "He sufrido más que en todo el programa junto", reconocía el gaditano.

Después de que los comensales probaran todos los platos, llegaba el turno de que Pepe, Marta y Jordi escogieran al segundo duelista de 'MasterChef 14'. Y como era de esperar, al no haber sido capaz de sacar los dos platos como tenían que llegar, Chambo se quedaba como cuarto clasificado quedándose así sin ninguno de los premios de la Basque Cullinary Center.

De esa forma, la chaquetilla estaba entre Carlota y Annie, que habían cocinado muy tranquilas y habían sacado adelante sus platos aunque en el caso de Carlota con su segundo plato había cometido algunos errores. Y finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la mejor de la última prueba de exteriores y por tanto la segundo duelista de 'MasterChef 14' era Annie. "Otro sueño más. Mis padres estarían super orgullosos de esto, sé que todo el mundo que me quiere sabe lo importante que es esto para mí y larga vida a 'MasterChef'", decía muy emocionada la riojana. Por su parte, Carlota se llevaba un curso de especialización en la Basque Cullinary Center.

Camilla, la ganadora de 'MasterChef 14'

Después de las dos primeras pruebas, era el momento del ansiado duelo final en el que Camilla y Annie, que habían soñado con llegar juntas a la final, se enfrentaban por el triunfo en la última prueba de esta décimo cuarta edición. Las dos finalistas han tenido que elaborar como siempre un menú elaborado por un entrante, un plato principal y el postre.

Annie elaboraba un menú en homenaje a las personas más importantes de su vida con una menestra de verduras como entrante con una tapa de patatas a la riojana, como principal lomo de ciervo y de postre una espuma de chocolate, ganache de stracciatella, gel de menta y bizcocho de sifón de almendra. Por su parte, Camilla apostaba por un menú en homenaje a los lugares de su vida con un sashimi de mero con guisante y crujiente de arroz como entrante, ñoquis rellenos de ricotta y parmesano con crema de setas y corteza de queso y de postre una versión de mel y mató.

Después de la cata en la que participaba también el chef tres estrellas Michelín, Joan Roca, llegaba el momento de la valoración de los jueces. Y ambas finalistas recibían grandes halagos de parte de Pepe, Jordi y Marta así como del chef invitado. "Nos lo habéis puesto muy difícil, felicidades a las dos", avanzaba Jordi Cruz. Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la ganadora de la décimo cuarta edición de 'MasterChef' era Camilla.