Así es la final de 'MasterChef 14' hoy en RTVE: Quiénes son los finalistas, pruebas e invitados, con la vuelta de Mariló Montero

Ha llegado el día. Los fogones de 'MasterChef' se apagarán este lunes, 22 de junio con la gran final de la decimocuarta edición, justo después de 'La Revuelta', a partir de las 23 horas. Annie, Camilla, Chambo y Carlota son los cuatro finalistas que han llegado hasta el último programa dispuestos a darlo todo para conseguir las dos chaquetillas que dan paso al duelo final.

El ganador del duelo final se sumará a la lista de ganadores del talent show y se llevará los 100.000 euros y publicará su libro de recetas. Asimismo, los tres mejores concursantes continuarán su formación en el Basque Culinary Center con diferentes másteres y cursos.

Para comenzar la noche, los cuatro finalistas se someterán al ya tradicional "Sigue al chef". En esta ocasión, tendrán que seguir los pasos del chef con tres estrellas Michelín, Oriol Castro, que llegará con un plato inspirado en una crema de verduras. Los cuatro finalistas tendrán que seguir sus pasos en silencio, con rapidez y concentración.

En esta prueba, la ganadora de 'MasterChef Celebrity 10', Mariló Montero participará como invitada y catará los platos junto a los jueces y el propio Oriol. El mejor de la prueba conseguirá la primera chaquetilla que da el pase al gran duelo final.

Los jueces de 'MasterChef 14' junto a Oriol Castro y Mariló Montero

Después, los tres finalistas que quedan viajarán hasta Denia. Allí, se enfrentarán a la última prueba de exteriores de la edición en el emblemático Quique Dacosta Restaurante, con tres estrellas Michelin, donde el reciente ganador de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes eleva la gastronomía con un proyecto único basado en "cocinar la belleza", que explora los límites del sabor de la despensa valenciana.

Los tres finalistas tendrán que elaborar cada uno dos platos de un menú de máxima complejidad creado por el propio Dacosta. Después de la cata, los jueces elegirán al concursante que merece la chaquetilla y luchar junto al primer clasificado en el duelo final.

Posteriormente, los dos mejores clasificados, se enfrentarán al gran duelo final para alzarse con la victoria en 'MasterChef 14'. Como ya es habitual en cada final, tendrán que elaborar un menú completo formado por un entrante, un plato principal y un postre en el que reflejen todo lo que hayan aprendido y evolucionado en las cocinas del programa. Para la cata y ayudar a la elección del ganador, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz contarán con la ayuda del chef tres estrellas Michelin Joan Roca.