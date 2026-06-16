'MasterChef 14' anuncia a sus cuatro finalistas en TVE y hace justicia tras eliminar a su concursante más odiado y caótico

Después de la expulsión de Gema la semana pasada, 'MasterChef 14' ha emitido este lunes su semifinal en TVE con una gala de mucho nivel culinario que ha concluido con la elección de sus cuatro finalistas y el adiós de su último concursante.

En la primera prueba de la noche, el jurado acercaba a los aspirantes la cocina holística, un enfoque integral que busca mejorar la calidad de vida, el equilibrio emocional y la salud mediante la alimentación. La cocina holística pretende que seamos conscientes de lo que comemos, cómo y dónde lo hacemos, en qué compañía y cómo nos hace sentir y su influencia en la forma de asimilar los nutrientes.

El reto consistía en replicar los platos que había traído el chef danés Rasmus Munk (2 estrellas Michelin y ganador dos veces del título The Best Chef). No era una prueba fácil pues eran elaboraciones complicadas y poco usuales. Pero dos de los semifinalistas conseguían convencer al jurado tras la cata: Camilla y Annie.

Camilla y Annie, las primeras finalistas de 'MasterChef 14'

En la última prueba por equipos de la edición, los aspirantes viajaban hasta Ávila, donde se encuentra el restaurante Barro. Ubicado en un antiguo almacén de harina bicentenario y con vistas privilegiadas a las murallas, el chef Carlos Casillas sorprende con platos en los que la cocina tradicional castellana se encuentra con técnicas tan sabrosas como sorprendentes.

Los equipos se enfrentaban a una complicada prueba en la que tenían que replicar un menú para 24 clientes. Y como todavía no se había vivido, ha sido la prueba elegida para la doble capitanía. Para ello, los jueces dejaban la elección del líder en manos de la suerte siendo Carlota la que salía elegida.

Así, Carlota se encargaba de dividir los equipos y optaba por enviar a Chambo y a Camilla al equipo azul con el entrante y el plato principal y a Annie y Pepe al equipo rojo teniendo que hacer el primer plato del menú y el postre.

Eran cuatro elaboraciones muy complicadas. Y todos llegaban a la conclusión de que Carlota había jugado con estrategia. La doble capitana trataba de estar el máximo tiempo posible con cada participante pero no a todos le había dado bien las órdenes de cada receta. De hecho, Chambo tenía que arreglar alguna de sus elaboraciones porque no había estado acertado. Pero era Pepe quién tenía que rehacer el postre de cero.

Sin embargo, de nada sirvió porque Carlos Casillas llegó a la conclusión de que su postre era imposible de servirse porque no estaba bien y no iba a dar tiempo a arreglarlo. Así que optó por sacar a las mesas los postres que tenía su equipo guardado provocando que el plato de Pepe se quedara sin salir.

Finalmente, tras la cata y la valoración de los jueces, Jordi Cruz, Marta Sanahija y Pepe Rodríguez anunciaban que las dos primeras finalistas de 'MasterChef 14' eran Camilla y Annie tras haber sacado sus platos prácticamente perfectos. Mientras que Carlota, que fracasó como capitana, se jugaría su expulsión junto a Chambo y Pepe.

Chambo y Carlota, finalistas de 'MasterChef 14'

De vuelta a las cocinas, los tres delantales negros se enfrentaban a la última prueba de eliminación de 'MasterChef 14'. El que peor plato entregara se iría a casa antes de la final. Carlota, Chambo y Pepe se encontraban con un reto de mucho nivel: tenían que replicar el postre de la maestra pastelera Mar Ibánez. Era un plato complicado con 25 elaboraciones y con ingredientes tan variopintos como la pasta miso, el chocolate, los albaricoques y setas.

En mitad del cocinado, Pepe se llevaba el dedo a la batidora y se hacía un corte obligándole a salir de cocinas para que los médicos del programa le pusieran un parche en el dedo. Y es que su cocinado era completamente caótico con la cocina siendo un absoluto desastre lleno de ingredientes y utensilios todo desorganizado. Algo que llevaba incluso a ser maleducado con los jueces mandándoles a "tomar por culo".

Chicas que había metido la mantequilla en el cajón 😳 #MasterChef pic.twitter.com/CX50eXOxhp — MasterChef (@MasterChef_es) June 15, 2026

Después de la cata de los jueces y de Mar y Saul Craviotto, llegaba el momento de conocer la decisión del jurado. De primeras, Marta Sanahuja anunciaba que el mejor aspirante de la prueba había sido Chambo porque aunque le faltaban bastantes elaboraciones todas las que había presentado estaban bien. Por lo que el concursante se convertía en el tercer finalista de 'MasterChef 14'.

Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el concursante que se quedaba fuera de la final de la edición era Pepe. De ese modo, Carlota se clasificaba como cuarta finalista de 'MasterChef 14' sumándose a sus compañeros. "Estoy muy feliz, gracias", reconocía antes de subir a la galería.

Pepe, último expulsado antes de la final

Tras conocer la deliberación de los jueces, Pepe se despedía del programa. "Me estoy cagando en mi madre. Yo soy muy competitivo, quería llegar a la final y quedarme a un paso me jode, pero así es la vida y a por otra cosa", reconocía el expulsado. "Debes estar orgulloso de la competición que has hecho", le advertía Pepe Rodríguez. "Yo creo que el camino recorrido en las cocinas y lo aprendido a nivel personal me quedo satisfecho. La vida va de pasárselo bien y yo aquí me lo he pasado bien", añadía. Y antes de marcharse decía que su ganador era Chambo.