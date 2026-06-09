'MasterChef' ya tiene a sus cinco semifinalistas de su temporada 14 en TVE tras eliminar a su penúltima concursante

Tras la expulsión de Javi, el concursante más odiado, la semana pasada, 'MasterChef 14' ha emitido este lunes su undécima entrega en el prime time de La 1 con un nuevo aspirante que ha colgado el delantal y con la que ha arrancado la recta final del talent.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes descubrían un sobre con un mensaje muy especial que les servía para recargar pilas. Tras ello, el jurado les presentaba a Martina Puigvert (2 estrellas Michelin y una estrella Verde), Álvaro Salazar (2 estrellas Michelin), Xanti Elías (una estrella Verde Michelin), Ignacio Echapreste (2 estrellas Michelin y una Verde), Jesús Sánchez (3 estrellas Michelin y una Verde) y Raúl Sánchez (una estrella Verde Michelin), chefs que llegarán con platos elaborados con vinagre, bien sean en escabeches o encurtidos.

Chambo gana el delantal dorado y se convierte en semifinalista

En esta primera prueba, los aspirantes de 'MasterChef 14' tenían que reproducir las creaciones de los invitados. La ex concursante de 'MasterChef Celebrity 8', Blanca Romero era la encargada de repartir qué plato tenía que cocinar cada uno. Lo que no esperaba ninguno de ellos es que iban a contar con la ayuda de sus familiares.

Era un reto importante pues el que mejor plato elaborara se iba a llevar el delantal dorado, que le otorgaba la inmunidad y por tanto se aseguraría su continuidad en las cocinas una semana más. Tras la cata de cada plato, los jueces deliberaron y anunciaron que estaban muy contentos con el resultado y que tan solo Pepe les había decepcionado con su resultado. Mientras que Jordi Cruz aseguraba que los dos mejores aspirantes habían sido Camilla y Chambo y de los dos el ganador de la prueba y que por tanto se llevaba el delantal dorado era Chambo. Con ello, el gaditano se convertía en el primer semifinalista de la edición.

Annie y Pepe, nuevos semifinalistas de 'MasterChef 14'

Después, los concursantes de 'MasterChef 14' ponían rumbo a la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón para descender a las Cuevas de Sant Josep, refugio durante el Paleolítico que esconde el río subterráneo navegable más largo de Europa. Y como ganador del reto anterior, Chambo decidía qué dos equipos iban a cocinar y elegía trabajar con Pepe y Annie mientras que en el otro equipo dejaba a Camilla, Gema y Carlota.

En esta ocasión, los equipos no contaban con capitanes, ya que entre ellos tenían que compartir la responsabilidad de tomar decisiones y sacar adelante el cocinado para 60 vecinos de la zona. El menú, compuesto por cuatro platos, estaba diseñado por Lucía Ruiz Lafita, fundadora del catering Delirium.

Tras la cata, los jueces no dudaban en decir que el equipo azul había sido el mejor de los dos y que por tanto Annie y Pepe se sumaban a Chambo como semifinalistas de la edición. Además, Marta Sanahuja aseguraba que la mejor del equipo había sido Annie. Mientras que Camilla, Carlota y Gema se enfrentarían a la prueba de eliminación tras haber cometido grandes errores en el cocinado y no haber demostrado estar a la altura de una semifinal según aseguró Pepe Rodríguez. Eso sí, la italiana podía estar orgullosa de haber sido la mejor de su equipo.

Gema, penúltima expulsada de 'MasterChef 14'

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se enfrentaban a la penúltima prueba de eliminación de esta edición en la que tenían que elaborar platos de la alta cocina francesa. Así, tenían que reproducir recetas como la lubina en hojaldre con verduritas torneadas y salsa choron, de Paul Bocuse, los raviolis de langostinos con trufa de Joel Robuchon y su famosísima parmentier, o la famosa Croquembouche, creada por Antoine Carême a principios del siglo XIX.

Y Camilla como la mejor de la prueba de exteriores tenía el privilegio de elegir qué plato tenía que replicar ella y cuáles iban a hacer sus compañeras. La italiana no se arriesgaba y escogía hacer los raviolis mientras que le daba la lubina a Carlota y le dejaba a Gema el plato dulce.

Y las tres conseguían sacar adelante en mayor o menor medida sus platos y los jueces aseguraban estar muy orgullosos del trabajo de las tres. Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la concursante expulsada a las puertas de la semifinal era Gema, con lo que Camilla y Carlota se convertían en las nuevas semifinalistas del programa. "Estoy muy contenta por mis compañeras, estoy feliz, me voy sexta que es mi número preferido, no tengo ningún problema en perder, al revés. Creo que es todo un aprendizaje. Tengo un problema con rendirme, pero no me he rendido, he perdido", confesaba Gema.

Por último, aseguraba que 'MasterChef' ha sido "un aprendizaje tremendo de vida, de emociones y de cocina, ha sido increíble". Y antes de marcharse aseguraba que para ella la ganadora era Camilla porque "tiene que ganar quién de verdad vaya a aprovechar y ella tiene verdadera pasión por la cocina".