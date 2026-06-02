'MasterChef 14' expulsa a su concursante más odiado después de tres apasionantes duelos en TVE

Tras expulsar la semana pasada a Germán, uno de sus concursantes favoritos después de no haber sabido presentar el plato coreano que le tocó replicar, 'MasterChef 14' ha emitido este lunes su décima entrega en el prime time de La 1 con un nuevo adiós.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes se enfrentaban a una de las pruebas más temidas y a la vez más deseadas por algunos, la de los robos. Así, cada concursante tenía que quitar 9 ingredientes en total: podían hacerlo de una sola cesta o de varios de sus compañeros.

Cada cesta contaba con 15 ingredientes que incorporan de forma natural el sabor estrella de este reto: el umami. También conocido como el quinto sabor, el umami se caracteriza por su intensidad, durabilidad y profundidad, y lo percibimos gracias al glutamato, un aminoácido que actúa en el cerebro potenciando el sabor.

Así, entre algunos de esos ingredientes se encontraban algunos como setas shiitake, queso parmesano, jamón ibérico, gamba roja, ajo negro o café. Y para los robos, contaban además con la colaboración y consejos de Yolanda Ramos. Tras los robos, los concursantes tenían que elaborar un plato libre junto a su compañero de fila y cocinar por relevos en turnos de 10 minutos. Como eran impares, Camilla que se quedaba sin pareja tenía que cocinar junto a la finalista de la decimotercera edición de 'MasterChef' Ana Callís y tenían que elaborar un plato con la caja de básicos al haberse quedado sin ingredientes en su cesta.

Después de la cata de cada plato, los jueces anunciaban que había dos parejas que no habían logrado presentar platos con umami como Pepe y Gema, que habían presentado "el peor plato de la temporada y uno de los peores de la historia de 'MasterChef'". "No vemos que tengáis ganas de estar en 'MasterChef'", les advertía Jordi Cruz después de haberles dejado claro que era para "echaros".

Mientras que Marta Sanahuja también anunciaba que otra concursante que tampoco había logrado presentar un buen plato era Camilla. Y por otro lado, la jueza revelaba que la mejor pareja era la formada por Annie y Chambo siendo él el mejor de los dos.

"Es el peor plato de toda la temporada. Hoy el valor estaba en saber sumar, saber trabajar juntos. Esto es para echaros" @JordiCruzMas #MasterChef pic.twitter.com/cwsmZ12TzZ — MasterChef (@MasterChef_es) June 1, 2026

El equipo rojo gana la prueba de exteriores

En la prueba de exteriores por equipos, los aspirantes visitaban Ugo Chan, el restaurante del chef Hugo Muñoz en Madrid. Allí tenían que realizar un servicio especial que explora el mestizaje de alta cocina contemporánea entre dos culturas tan diferentes como la española y la japonesa. Era un desafío exigente, ya que cada equipo tenía que elaborar un menú completo compuesto por dos platos y un postre diseñados por el cocinero anfitrión y que iban a degustar 40 clientes habituales.

En esta ocasión, Chambo y Annie eran los capitanes de ambos equipos al ser los mejores de la prueba anterior mientras que serían los aspirantes quiénes decidían con qué capitán querían trabajar pero Chambo podía descartar a dos de sus compañeros.

Después de la cata, los jueces daban su veredicto y Pepe Rodríguez anunciaba que el equipo ganador era el rojo, que lideraba Chambo, junto a Pepe y Camilla pudiendo disfrutar de una masterclass de Hugo Muñoz. Mientras que el resto se enfrentarían al foso y tendrían que luchar por su permanencia en las cocinas de 'MasterChef 14'.

Javier, el gran odiado, último expulsado de 'MasterChef'

Y para hacerlo, los delantales negros se enfrentaban a otra de las pruebas más célebres del formato: los duelos. En este desafío tenían que cocinar de dos en dos diferentes propuestas del chef Dabiz Muñoz

En el primer duelo eran Annie y Carlota las que se enfrentaban al primer duelo en el que tenían que hacer una sopa cantonesa y de las dos era Carlota la ganadora subiendo directamente a la galería. Después, Annie elegía enfrentarse con Gema y tenían que hacer una gyoza con la técnica china rellena de chuleta de vaca rubia siendo Gema la ganadora de ese duelo.

De esa forma, Annie se enfrentaba al tercer y último duelo a Javier teniendo que hacer unos cangrejos con salsa y ñoquis. El que presentara el peor plato de los dos tendría que abandonar las cocinas de 'MasterChef 14'. Y tras probar ambos platos, los jueces no dudaban con su valoración. "Tenemos un claro ganador", aseveraba Jordi Cruz antes de que fuera Dabiz Muñoz quién anunciaba que Annie conseguía al fin subir a la galería siendo Javier el expulsado del programa. Con ello, uno de los concursantes más odiados se despide del talent de TVE.

Una expulsión que todos sus compañeros celebraban al saber que Javier por fin dejaba el programa. "Ha sido una experiencia divertidísima independientemente de todo lo malo, nunca me imaginaría que iba a estar aquí. Salgo con mil ideas, fuerza, aprendizaje y mucho más preparado para mi vida y me encantaría pedir perdón a mis compañeros si he estado desafortunado", reconocía.