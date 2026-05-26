"Tongazo": Gran clamor contra el jurado de 'MasterChef 14' tras expulsar a unos de sus grandes favoritos en TVE

Después de la expulsión de Paloma de la semana pasada tras haber sido la concursante repescada, 'MasterChef 14' ha emitido este lunes su novena entrega en La 1 en la que las cocinas han vuelto a decir adiós a otro de los aspirantes.

En el primer reto de la noche, los aspirantes se encontraban con las cocinas distribuidas en cuatro filas y con una caja misteriosa en cada una de ellas además de unos auriculares. En esta prueba tenían que replicar un plato de Toño Pérez (tres estrellas Michelin), sin verlo y sin disponer de la receta, guiándose únicamente por las indicaciones de Borja Beneyto, “Matoses”, uno de los críticos gastronómicos más reconocidos de nuestro país. Desde la bodega, el crítico degustaba y describía las elaboraciones del plato, compartiendo con ellos sus sensaciones a medida que iba catando.

Se trataba de una prueba que replicaba la reconocida carrera por etapas y, en cada puesto, encontraban los ingredientes necesarios para elaborar las distintas preparaciones. Matoses les iba explicando cada elaboración a su ritmo y, cuando consideraba que debían terminar, les enviaba al siguiente nivel. Para ello, los concursantes tenían que ser muy rápidos y estar atentos, porque quien se quedara rezagado le iba a resultar muy complicado finalizar.

Tras la prueba, los jueces revelaban que el mejor cocinero de la prueba había sido Javier desatando la ira de algunos de sus rivales como Pepe, que no le soporta y es incapaz de contenerse.

El equipo de los "sobrados" pierde la prueba de exteriores y los "mantas" le dan la vuelta

Después, los aspirantes se enfrentaban a una nueva por equipos y para ello se desplazaban hasta Colmenar de Oreja, una localidad con un patrimonio histórico y gastronómico extenso, además de ser el pueblo con más bodegas de toda la Comunidad de Madrid. En su Plaza Mayor se han rodado muchas películas y series y desde allí los dos equipos han tenido que enfrentarse a un menú para 70 vecinos. En este caso, los jueces decidían enfrentar a los cuatro mejores contra los cuatro peores, formando el equipo de los "sobrados" contra los "mantas".

En el equipo azul, el de los "mantas" era Carlota la encargada de ser la capitana mientras que en el equipo rojo, el de los "sobrados" era Javier el que se encargaba de liderar a Germán y sus grandes enemigos, Pepe y Camilla. Y por si no era suficiente caos ya, Elena Gorordo, finalista de 'MasterChef 12+1', llegaba para revolucionarles y generar aún más lío en ambas cocinas provocando el cambio de cocinas entre los dos equipos.

Después de la cata, y a pesar de ser a priori los mejores del programa, parece que los malos rollos y sobre todo la actitud sobrepasada de Javier terminaban afectando al equipo rojo condenándose a ir a eliminación después de que fuera el equipo azul el ganador de la prueba.

Germán, de gran favorito a expulsado

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se enfrentaban a una prueba de eliminación dedicada a una de las cocinas asiáticas más desconocidas en nuestro país: la coreana, considerada una de las más interesantes por los expertos, al estar basada en la relación que existe entre el alimento y la naturaleza y pensada para que sus ingredientes contribuyan al cuidado de la salud.

Así, los aspirantes tenían que replicar algunos de los platos de la chef coreana-argentina Lis Ra para tratar de conseguir su permanencia en 'MasterChef 14'. Al tratarse de una cocina bastante desconocida para ellos, algunos eran incapaces de presentar algo parecido al de la chef. No era el caso de Pepe, que conseguía subir a la galería tras haber presentado un plato prácticamente igual al que tenía que replicar.

De ese modo, la expulsión estaba entre Javier, Camilla y Germán. Pero finalmente Pepe Rodríguez anunciaba que el concursante que tenía que abandonar las cocinas era Germán, uno de los grandes favoritos para la victoria. "Desconocimiento absoluto de esa cocina, nunca he trabajado ni probado esos ingredientes", reconocía. "Yo soy policía nacional y tengo en mente montar un negocio de cocina saludable llevado a la alta cocina", añadía dejando claro que ha disfrutado mucho de la experiencia del programa.

Hoy despedimos a @Germanmchef14 de las cocinas de #MasterChef 14. Gracias por tu entrega, trabajo e ilusión https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Ajlprui5dP — MasterChef (@MasterChef_es) May 25, 2026

La audiencia clama contra el "tongo" de 'MasterChef'

La expulsión de Germán ha provocado la indignación de la audiencia en redes sociales. Así, son muchos los que han cuestionado el "tongo" de cargarse a uno de los mejores cocineros para mantener a los que crean malos rollos. "Que se vaya Germán me parece súper injusto, le han indiñao el plato más jodido. Montaje de Manual. Para que se queden los impresentables Pepe y Javier", se quejaba un usuario.

"Los de Masterchef podrían dedicarse a hacer Gran Hermano a ver si reviven el formato, porque lo de cocinar ya para otro programa #MasterChef", añadía otro.

Que se vaya Germán me parece súper injusto, le han indiñao el plato más jodido. Montaje de Manual. Para que se queden los impresentables Pepe y Javier #MasterChef — Rafael (@Cazando_Musas) May 25, 2026

Se han ido a cargar a Germán….. cada vez me da más rabia #MasterChef — Amanda Gomez (@Mikyuu21) May 25, 2026

#Masterchef me da igual que Germán haya sido el expulsado,para mí ha sido y siempre será el ganador de este concurso,puedes estar muy orgulloso de todo lo que has hecho,eres muy grande,no lo olvides nunca. — sevillista_laura (@reyes10puerta16) May 25, 2026

Los de Masterchef podrían dedicarse a hacer Gran Hermano a ver si reviven el formato, porque lo de cocinar ya para otro programa #MasterChef — soypable (@soypable) May 25, 2026

@tve Recuerdo los tongos de la edición Celebrity del 2021. Este año los superan con creces. #MasterChef — CinemaYork (@CinemaYork84651) May 25, 2026

Se sigue cumpliendo mi teoría de que se van cargando a los buenos de verdad para mantener a los faltosos (por no llamarlos de otra manera) #MasterChef — Helí González (@heli_gd) May 25, 2026

Pues de los que mejor cocina y se pira. Qué penica que se vaya Germán.



Se les notaba en la cara a los jueces que la decisión no era de su gusto. Pero si ha metido la pata...#MasterChef — Olga (@iNadurra) May 25, 2026

Increíble lo que hace el programa para mantener a Javier y a Pepe. Sin comentarios #MasterChef — Ephemeral | 0 ∈ ℕ (@Ephemeral_100) May 25, 2026