'MasterChef 14' rompe a una pareja de amigos y expulsa a su concursante repescada una semana después en TVE

Tras la repesca de Paloma y la expulsión de Inma la semana pasada, 'MasterChef 14' ha vivido este lunes su octava entrega en TVE en la que hemos tenido que decir adiós a otro de los aspirantes.

Nada más entrar a las cocinas, los concursantes se encontraban con un juego de rol en el que cada uno tenía que sacar su lado más estratega. Así, Miguel Ángel Muñoz, el ganador de la primera edición de 'MasterChef Celebrity' les proponía jugar a 'Lobos', que se desarrolla en una aldea en la que la mayoría de los jugadores son aldeanos, pero también hay algunos hombres lobo.

En esta versión, los lobos tenían que boicotear a sus compañeros sin ser descubiertos mientras elaboraban un plato libre con cordero para conseguir un pase directo al siguiente programa. Era un reto en el que Jordi Cruz se ponía frente a los fogones para elaborar un plato de autor con cordero.

Tras la cata, Marta Sanahuja informaba de que los jueces de 'MasterChef' estaban bastante decepcionados porque el nivel de la mayoría de los platos no estaban al nivel de un programa ocho y que no habían sabido tratar bien el cordero.

Mientras Pepe Rodríguez recalcaba que solo había habido dos aspirantes que habían cumplido con lo que les pedían y esos dos concursantes eran Chambo y Carlota por haber sido buenos 'lobos' y haber entregado buenos platos asegurándose así su permanencia en 'MasterChef' sin tener que pasar por eliminación. Y de los dos la mejor era Carlota, que además tenía el privilegio de ver publicada su receta en el libro del ganador. Por su parte, Germán y Gema se llevaban dos delantales negros tras no haber sido capaces de presentar buenos platos.

El equipo rojo con Carlota como líder gana la prueba de exteriores

Después, los concursantes de 'MasterChef 14' viajaban hasta Estepona (Málaga) para llevar a cabo la nueva prueba por equipos. En el corazón de la Playa del Padrón se encuentra el beach club Sublim Beach en el que los dos equipos tenían que elaborar un menú diseñado por Raquel Meroño, ganadora de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', que además se encargaba de seleccionar los equipos que tenían que elaborar su menú basado en la técnica y el producto.

Y la actriz no dudaba en seleccionar a Chambo y Carlota como capitanes por ser los mejores de la prueba anterior y dividir a los dos delantales negros en cada equipo llevando a Gema con Carlota junto a Camilla y Javier mientras que Germán, Pepe y Paloma fueran con Chambo. Y finalmente, decidía que Annie se sumara al equipo de Carlota y por tanto el otro equipo eligiera que menú cocinar al ser uno menos.

Tras la cata en la que participaban 80 comensales, los jueces anunciaban que el equipo ganador de la prueba era el liderado por Carlota, por lo que el equipo azul capitaneado por Chambo se enfrentaría a la prueba de eliminación junto a Gema, que al tener ya el delantal negro no podía salvarse junto a su equipo.

Paloma, expulsada de nuevo en 'MasterChef' tras su repesca

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se encontraban una prueba en la que el chef Víctor Infantes (una estrella Michelin) llegaba con platos dulces y salados y tenían que repartírselos pero no para reproducirlos sino para transformarlos teniendo que convertir los platos dulces en salados y viceversa.

Tras probar todos los platos y hacer su deliberación, Pepe Rodríguez reconocía que querían ver cocineros todoterreno y Marta Sanahuja no dudaba en decir que había dos aspirantes que habían sorprendido con sus platos y que por tanto podían subir a la galería: Chambo, a pesar de que él ya estaba salvado, y Germán. También Gema conseguía sacar adelante su plato al pasar de un escabeche a un postre.

Finalmente, la expulsión en esta octava entrega de 'MasterChef 14' estaba entre los dos grandes amigos: Paloma y Pepe al no haber sido capaces de sacar adelante su reto y no haber hecho una buena transformación. Y de los dos el expulsado era Paloma volviendo a dejar las cocinas del talent tras solo una semana después de su repesca.

"Estoy teniendo un dejavu. Me ha sabido a poquísimo la vuelta pero estoy super agradecida, ha sido muy guay volver a estar mis compañeros. Es una pasada haber vuelto. Es un programa más que para mí se queda", confesaba antes de repetir que para ella su ganador era Pepe.