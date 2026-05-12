Mikel Iturriaga (El Comidista) se alinea a Alba Carrillo y respalda sus críticas a lo que está pasando en 'MasterChef'

Alba Carrillo continúa su particular cruzada contra TVE y 'MasterChef'. Todo empezó hace unos días cuando en 'El Sótano Club', el programa que presenta en TEN TV criticó el hecho de que la cadena pública fiche para el talent culinario de La 1 a personajes famosos que han tenido problemas con Hacienda, como Paz Vega, incluida en la lista de morosos de la Agencia Tributaria.

Especialmente dura se mostró con Macarena Rey, CEO de Shine Ibera, productora de 'MasterChef'. Aquellas declaraciones hicieron que desde RTVE le diesen un toque de atención, lo que le llevó a dar plantón el pasado fin de semana a sus compañeros de 'D Corazón', el programa de crónica social donde colabora. "No voy a permitir que ni Macarena Rey ni nadie me llamen al orden por decir cosas que son verdad", se defendió en redes sociales.

Este lunes, 11 de mayo, Alba Carrillo reaparecía en 'El Sótano Club' y, lejos de rebajar el tono, iba más allá leyendo una carta en directo en la que defendía su derecho a opinar "como ciudadana" sobre el uso del dinero público. "Todos sabemos lo que pasa en 'MasterChef', hay muchas cosas que se cuentan y me parece fortísimo que Macarena Rey siga enriqueciéndose a costa de todo. Esto lo dice una ciudadana, no una trabajadora de TVE. No es conflicto, es conciencia de clase", empezó dejando claro.

Alba Carrillo carga contra "la derechita cobarde"

"Hay gente en mi familia que está recibiendo un tratamiento gracias a la Seguridad Social y no se me olvida cada día que me levanto que quizás sin eso mi vida sería terrible y me sentiría muy sola. Yo, antes que nada, soy ciudadana, soy solícita para pagar, las obligaciones tributarias llevan aparejadas unos derechos y yo puedo y debo opinar", prosigue.

Acto seguido, Alba Carrillo hizo varias peticiones: "Quiero más colegios en que se invierta para el TDAH, para el TEA y otros trastornos, quiero que se implementen medidas a todos los niveles y mi familia lo necesitan. No me voy a callar ante lo que me parece un agravio comparativo y un despilfarro de incoherencia. Libertad de expresión y de opinión y de gestión".

La presentadora incidió en la importancia de pagar impuestos: "Y que me llamen al orden, mala, mala, mala, como si yo fuera una niña que hay que censurar, no lo voy a consentir. Soy una mujer autónoma que paga impuestos y quiero mejoras en sanidad, educación, sanidad animal, carreteras, infraestructuras…". "La diferencia es que yo tributo. Otra cosa es que no te guste y eso hay que aceptarlo porque es el juego de la democracia, de la que, por otra parte, me encanta participar", ha reconocido.

A continuación, Alba Carrillo ha cargado contra la "derechita cobarde": "Mi discurso es claro y progresista, sigo en mi línea. No voy a aceptar que ahora la derechita cobarde quiera hacerse cargo de lo que he dicho para criticar porque sigo pensando lo mimo. De hecho, pienso que se acabaron los sobres B, los temas de las cajas B de los partidos, se acabó". "El dinero debe ir para todos los que trabajamos. Y esto no es ser una obrera, soy una persona que me cuesta mucho y que no solamente hablo por mí: tengo hermanos, tengo familia, tengo mucha gente que lucha mucho, acordémonos también de los autónomos que he cuidado", ha concluido su discurso.

Alba Carrillo recibe el apoyo de Mikel Iturriaga

Lo que Alba Carrillo no se esperaba es que iba a recibir el apoyo de uno de los mejores críticos gastronómicos de nuestro país. En un momento dado del programa de este lunes, la presentadora conectaba con Mikel Iturriaga, director de 'El Comidista', quien le dedicaba unas palabras que hacían emocionar a la exmodelo.

"Estoy super a favor tuyo con lo que has dicho de 'MásterChef' y de las personas que no pagan impuestos y van a ese programa. Todo mi apoyo", le ha dejado claro Iturriaga. "Me emociono", ha confesado la colaboradora de 'D Corazón', quien aseguraba que "mucha gente te lo dice en privado, pero hay que tener el arrojo que pedimos a los demás para ser valientes y decirlo y más tú que te dedicas al tema gastronómico y culinario".