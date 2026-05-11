Alba Carrillo denuncia "censura" en RTVE y vuelve a la carga contra 'MasterChef': "No me voy a callar. Todos sabemos lo que pasa"

Alba Carrillo ha regresado a 'El sótano club' este lunes dispuesta a aclarar su polémica con TVE tras su denuncia contra 'MasterChef' desde el espacio de TEN. Y en una carta abierta al ente público, la presentadora no ha dudado en poner el foco en "el silencio cómplice" generalizado en la corporación sobre el talent culinario, reivindicando su derecho de expresión a opinar sobre la gestión de un servicio público como lo es TVE.

"Lo primero que quiero decir es que en ningún momento he hablado mal de mis compañeros de 'D Corazón', les quiero muchísimo. Y soy feliz y quiero mucho a Televisión Española pero soy ciudadana y obviamente creo en el derecho a la libertad de expresión", ha comenzado aclarando la comunicadora, carta en mano, tras sus historias de Instagram del pasado sábado en las que anunció su salida del espacio de La 1.

La extensa carta de Alba Carrillo tras su polémica con TVE y 'MasterChef': "No pueden estar en un medio público que pagamos todos"

"Desde pequeña soy subversiva, en el cole siempre sacaba muy buenas notas pero me quejaba, pedía derechos y aunque no fueran para mí, es mi carácter. Cuando cogí mal el avión de vuelta de Canarias esta Semana Santa, había una compañía que había tratado mal a mi prima y mi hijo le dijo a mi madre 'abuela no insistas, no se va a subir", ha comenzado rememorando Alba Carrillo.

¿Pero el Día de la Madre no había sido ya?

Alba Carrillo lee su carta y responde a las polémica.#ElSótano11M pic.twitter.com/MiGzSLTQG6 — TEN TV (@TENtv) May 11, 2026

"Soy curranta, tengo ganas y llevo toda mi vida estudiando. En mi casa trabajamos donde toca y no tenemos complejos. Tengo derecho como ciudadana a opinar de a dónde van mis impuestos. Los trabajadores no deben ser llamados al orden por opinar sobre la gestión, y menos de cosas públicas", ha insistido la televisiva.

"Pero sobre todo y ante todo, soy madre. Quiero que mi hijo tenga una cosa clara en la vida, que lo único que va a tener en esta familia es la libertad, y que debe cuidarla y salvaguardarla para sí y para los demás", ha sentenciado Alba Carrillo. "Los recursos públicos y los derechos no se negocian, y siempre será mejor morir de pie que vivir de rodillas", ha añadido sobre RTVE.

"No soy de una generación espontánea, lo he mamado. Cuando era muy pequeña, estaba malita y a mi madre le hicieron elegir entre ser madre o trabajadora y les tiró los papeles a la cara y se fue. Por supuesto, su apuesta fui yo", subrayaba la ex modelo, que ponía el coraje y el esfuerzo de su madre como su principal ejemplo a seguir. "Trabajó sola, montó sus empresas, ganó mucho dinero y también lo perdió todo. ¿Pero sabes lo que nunca perdió? Su libertad", ha insistido.

Así, Alba Carrillo ha lanzado una poderosa reflexión a los espectadores de TEN tras varios días en el ojo de la polémica. "Los derechos conquistados con un sistema de tributación solidario no son para que haya personas que se enriquezcan a costa de tener sus negocios intocables en la comunicación", ha señalado la presentadora.

"Nada que ponga en duda el cuidado adecuado de la salud mental sin aclarar dónde tributan sus presentadores con personas que piden que no se paguen impuestos o tienen deudas con Hacienda pueden estar en un medio de comunicación público que pagamos todos", ha añadido la conductora de 'El sótano club' haciendo referencia a fichajes como Ofelia Hentschel y Paz Vega en su edición 'Celebrity Legends', además de poner el foco en la situación tributaria de Jordi Cruz o Pepe Rodríguez.

"Lo que se debe cambiar es lo que se hace mal, no pedir un silencio cómplice de los que lo ponen en manifiesto. Vergüenza es consentirlo. Con 'La familia de la tele' todos recogieron firmas y con este tema todos callando... Todos sabemos lo que pasa con 'MasterChef', hay muchas cosas que se cuentan y me parece fuertísimo que Macarena siga enriqueciéndose a costa de todo", ha clamado Alba Carrillo recordando el boicot interno que el espacio liderado por los rostros de 'Sálvame' sufrió durante su corta estancia en La 1.

"Esto lo dice una ciudadana, no una trabajadora de TVE. No es conflicto, es conciencia de clase. Hay gente de mi familia que está recibiendo un tratamiento gracias a la Seguridad Social, y no se me olvida cada día que me levanto que quizás sin eso mi vida sería terrible y me sentiría muy sola", ha aclarado la presentadora. "Somos muchos y todos tenemos que tener lo básico, y si tú no lo haces nos jodes a todos. Yo antes que nada soy ciudadana, soy solícita para pagar. Las obligaciones tributarias llevan aparejadas unos derechos", insistía la ex modelo con gesto serio.

"No me voy a callar ante lo que me parece un agravio comparativo y un despilfarro de incoherencia. Libertad de expresión, de opinión y de gestión. Y que me llamen al orden, mala, mala, mala... Como si yo fuese una niña a la que hay que censurar. No lo voy a consentir. Soy una mujer autónoma, que paga impuestos y quiere mejoras en sanidad, educación, carreteras, infraestructuras", ha continuado enumerando Alba Carrillo sobre su derecho a denunciar este tipo de situaciones.

"Cuando trabajo en TVE y alguien dice que no le gusta que esté con sus impuestos tiene todo el derecho porque se llama democracia. La diferencia es que yo tributo, mi derecho a estar tengo. Otra cosa es que no gustes, pero eso hay que aceptarlo porque es el juego de la democracia, en la que me encanta participar", ha sentenciado la conductora de 'El sótano club'.