María Patiño se lleva por delante el plantón de Alba Carrillo en RTVE tras dejar 'D Corazón': "Ser valiente es adaptarse"

Alba Carrillo se encuentra en el ojo del huracán tras la sucesión de polémicas que ha protagonizado en los últimos días. Tras criticar abiertamente a 'MasterChef' y TVE por contar con rostros como Ofelia Hentschel en su nueva edición, la presentadora de 'El sótano club' estalló en sus redes este sábado anunciando su plantón a 'D Corazón' tras los intentos de la corporación por "amordazarla" y silenciar su opinión. Una fuerte denuncia que ha desencadenado una inesperada sentencia por parte de María Patiño.

"Yo sabía que esto me podía costar caro, pero yo soy como soy. Me vuelvo a casa. No voy a ir a 'D Corazón' porque a mí nadie me va a llamar la atención por decir cosas que son más verdad que a un santo y más en una televisión pública socialista", sentenció la ex modelo en sus historias de Instagram el pasado sábado desde su coche, anunciando que no asistiría a su cita habitual con el espacio de TVE y las presiones que ha sufrido tras su denuncia en el espacio de TEN.

María Patiño da un tirón de orejas a Alba Carrillo por su abandono en TVE: "Muchos llevamos años trabajando y luchando"

Cabe recordar que Alba Carrillo se mostró muy crítica con que TVE ceda su espacio en 'MasterChef' a perfiles como el de Ofelia Hentschel, ex concursante del formato, que causó polémica por su discurso en redes desde Dubai instando a no pagar impuestos. "No voy a permitir que ni Macarena Rey ni nadie me llame al orden por decir cosas sobre los impuestos, los impuestos no son para que quién quiera haga programas de televisión con sus amigos. No en las cadenas públicas. ¿Esto queda claro?", continuó denunciando la comunicadora en un vídeo que ha llegado hasta María Patiño.

Y es que, la que fue presentadora de 'No somos nadie' en la franja que ahora ocupa 'El sótano club' en TEN no ha tardado en reaccionar al acto de rebeldía de televisiva. "Muchos llevamos años trabajando y luchando. No te distingas. Besos", ha escrito la periodista en su perfil de X, dando un toque de atención a la ex modelo y poniendo en valor el ejercicio que tanto ella como otros compañeros de profesión han llevado a cabo con anterioridad al plantarse contra las directrices de una corporación.

Muchos llevamos años trabajando y https://t.co/uKBac5ZMzb te distingas. Besos https://t.co/KUc3J4IUJX — Maria patiño (@maria_patino) May 9, 2026

"Tiene un valor inmenso porque dice lo que siente", ha contestado un usuario de la red social a María Patiño ante su cortante mensaje contra Alba Carrillo. "Ser valiente es adaptarse, pero nunca rendirse", ha añadido la antigua estrella de 'Sálvame', afeando el hecho de que la ex modelo haya optado por abandonar el formato de TVE tras una llamada de atención en lugar de "adaptarse" y ejercer resistencia en el programa elevando su denuncia.