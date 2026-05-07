Alba Carrillo se juega el puesto en 'D Corazón': Golpea a RTVE por contratar a "defraudadores" y da nombres

Tras desaparecer durante varios días de 'El Sótano Club', Alba Carrillo ha retomado este miércoles las riendas del espacio de TEN. Y lo ha hecho en pie de guerra. No solamente ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso por su viaje a México "pagado" por todos los madrileños, sino también contra Televisión Española, cadena en la que colabora los sábados y los domingos en 'D Corazón'.

El motivo de su enfado ha sido el hecho de que TVE haya fichado para 'MasterChef Celebrity Legends' a Paz Vega, quien mantiene una deuda significativa con la Agencia Tributaria española, situándose en la lista de grandes morosos de nuestro país. A fecha de principios de 2026, la deuda de la actriz ascendía a aproximadamente 2,3- 3 millones de euros. Por eso, Alba Carrillo no entiende cómo la cadena pública haya contratado a una defraudadora de Hacienda.

"Hay muchos que son defraudadores que de repente les contratan para ir a cocinar a TVE. Y esto me puede salir caro, pero es lo que tengo que decir", ha empezado diciendo la presentadora de TEN, consciente de que estaba echando piedras sobre su propio tejado. Ante esto, sus compañeros le han pedido que diera iniciales. Sin embargo ella, tan valiente como siempre, ha dado nombre y apellidos: "Paz Vega".

Acto seguido, la exmodelo ha alzado el tono de voz para expresar su malestar y su desconcierto con su cadena: "¿Qué hace que va a volver a cocinar en las cocinas de TVE teniendo una deuda con Hacienda? Insólito. ¿Qué hace Ofelia? La influencer ésta que dijo hace poco que estaba en Dubai y pidió a los españoles que no pagáramos impuestos, y la tía pongo el otro día la tele, TVE, y de repente está allí otra vez en las cocinas de 'MasterChef'. Pero señora si estás pidiendo que no paguemos impuestos. ¿Qué hace esta señora allí? Igual que Paz Vega ahora cocinando".

Alba Carrillo arremete contra Macarena Rey: "Es amiga del facha de mi ex"

"Pero Alba, ¿tú quieres ir este finde a la 1?", le preguntaba en tono de broma uno de sus compañeros. A lo que ella, sin pelos en la lengua, respondió: "Pues sí, porque yo pago mis impuestos y soy de lo poco bueno", en ese momento, al ver que se estaba pasando de la raya, rectificó al instante: "de lo mucho bueno que hay allí. Pero me sienta mal que sigan cogiendo a ciertas personas".

Pero si hubo alguien que salió mal parada, esa es Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora de 'MasterChef': "Que yo entiendo que Macarena Rey tiene mucho poder, que es amiga del facha de mi ex (Feliciano López) y que a mí no me va a coger en la puñetera vida porque me cogió y me desconvocó. Pero coño, TVE tendrá que hacer presión para que lleven a otro tipo de personas, no a los amiguitos de Macarenita", sentenció Alba Carrillo, muy enfadada.