Macarena Rey, responsable de 'Next Level Chef', se queja del horario de 'MasterChef': "Se ha convertido en un late night"

La última gran apuesta de Telecinco ha sido 'Next Level Chef', ofrece este miércoles 22 de enero a partir de las 23:00 horas su tercera gala. En este concurso culinario un grupo de concursantes, algunos anónimos y otros conocidos en redes sociales, se enfrentan entre ellos mediante una dinámica totalmente innovadora en nuestra televisión. Pero sin duda, el gran atractivo de este programa es el debut de Blanca Romero y el plato en el que ocurren todas las tramas del talent show.

Tres plantas a lo alto, componen una estructura que contiene tres cocinas con diferente caché. La más alta es la que más comodidades tiene, con todo tipo de artilugios y lujos. La del medio es la cocina más discreta, cuenta con los utensilios culinarios más comunes, mientras que la cocina que se encuentra en la planta más baja, la del sótano, es la peor cocina de todas. En la que apenas tienen herramientas y la higiene brilla por su ausencia.

La productora encargada de este gran formato es Shine Iberia, responsable de 'Maestros de la costura' o 'Masterchef'. Se trata, así, de la primera gran colaboración entre Mediaset y esta productora enfocada a los concursos de cocina.

De todo ello hemos hablado con Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, y la mujer que se encuentra detrás del éxito de muchos formatos nacionales. ¿Por qué se ha decidido apostar por un jurado compuesto por dos hombres y una mujer? ¿Qué opina del horario del prime time de la televisión española? ¿Qué diferencia a 'Masterchef' de 'Next Level Chef'?

Macarena Rey, llega 'Next Level Chef'. Ya el título lo dice todo. ¿Por qué es otro nivel?

MACARENA - Es otro nivel porque el casting es diferente al que estamos acostumbrados, que puedan ser celebrities o amateurs, aquí no hay celebrities, hay amateurs, pero están mezcladas con profesionales y con influencers gastronómicos. Por lo tanto, ya el nivel sube. Sube ahí y sube y baja con los niveles de los pisos de cocina. Ese elemento icónico que tiene este formato es la plataforma, que es la despensa, y trae de cabeza tanto a los jueces como a los concursantes, que tienen que hacer la compra en 30 segundos. Los pobres de los niveles inferiores están rezando para que los de arriba les dejen algo, por lo tanto, cuando haces un platazo en un nivel que no es el superior, pues es casi un milagro.

Tiene más mérito.

MACARENA - Sí, sí, claro. Son muy habilidosos y es verdad que nosotros íbamos buscando nivel de cocina para que realmente pudieran competir los amateurs con los profesionales sin ningún problema, y lo hemos encontrado. Y los jueces, cuando hacen la selección de sus equipos en el primer programa se sorprenden con los platos que hacen. Son muy generosos, es un programa que tiene muchísima adrenalina, mucho ritmo y luego tiene algo también que es muy diferente, que es Blanca Romero, que va a ser el descubrimiento y os va a encantar. Porque esa naturalidad que visteis cuando estuvo concursando la vais a ver multiplicada por 20, porque ella ya estaba segura, claro, cuando llegó a 'Masterchef'.

Llevaba diez años fuera de las pantallas y casi los años que tiene su hijo, que es cuando se retiró. Pero nunca había hecho entretenimiento, entonces estaba muy insegura y yo estaba tan convencida que lo iba a hacer genial porque tiene mucha verdad y la verdad gana siempre en la tele, y ella disfruta comiendo, disfruta cocinando, es parte del programa, no es una presentadora al uso, y eso también para nosotros ha sido uno de los elementos diferenciadores, aparte que lo hemos formateado diferente. Yo espero que guste.

Quiero pararme en el detalle, sobre todo, de los tres pisos, que es el gran ingrediente, nunca mejor dicho, de este programa. Recuerda un poquito a 'El Hoyo', la película. No solo porque haya niveles y cada nivel inferior tiene menos privilegio, sino por esa plataforma que baja con toda la comida y hay que ir rápido a por ella. Esto va a provocar que todos los concursantes se vuelvan locos.

MACARENA - Mucha competitividad. Es un rollo 'Juegos del hambre', ¿sabes? Aquí, sálvese quien pueda. Entonces, arramplan con todo los de arriba porque nunca saben… Porque además la plataforma baja dos veces, baja una primera vez con algo y una segunda vez con una sorpresa.

Y ellos no se lo esperan, ni siquiera cuando va a aparecer.

MACARENA - Ellos están cocinando y, de repente, pasados 20 minutos, de empieza a sonar como si bajara algo y de repente baja y... coño, coño, ahora que va a bajar. Entonces, baja una sorpresa y tienen que improvisar, hacer lo que los jueces les dicen en ese momento. Entonces, es verdad que hay adrenalina ahí, porque los de abajo están como mirando para arriba a ver cuándo baja y qué nos trae y qué nos han dejado nuestros queridos compañeros. Y luego también para dejar los platos, porque la plataforma baja y tienes 6 segundos para dejar el plato. Entonces, hay veces que no te da tiempo y lo tienes que lanzar, porque si no lo colocas en la plataforma, pues no…

MACARENA - Y luego, los jueces, es muy gracioso, porque yo siempre he sabido que los cocineros son competitivos, pero, claro, nunca había trabajado haciendo competición ellos mismos como mentores, defendiendo los platos de su propio equipo y de sus concursantes, y es muy gracioso porque te los encuentras defendiendo lo indefendible muchas veces.

Los capitanes de cada piso, ¿siempre van a estar unidos a ese piso?

MACARENA - No, no, no. Esto es importante. El reality se genera mucho en la primera prueba. Cuando reformateamos que esto no existe en el americano, buscamos que todas las pruebas tuvieran importancia, de manera que se lo curraran, porque eran vitales. En la primera prueba, que es esta prueba de habilidad, que por ejemplo tienen que hacer unas salsas, o los tres tipos de cocción de carne, o cortes de verduras. Es muy importante, ahí están mezclados todos y lo están en los tres niveles, pero tienen la igualdad de posibilidades.

Pero ahí el mejor es el que decide a dónde va su equipo después y a dónde van los otros dos equipos. Entonces, "pues no, te vas a ir al fondo", al que destaca más o los que son mejores, pues claro, el primer programa no saben, pero en el segundo ya saben quién destaca y entonces les mandan al sótano todo el rato, con lo cual el mérito que tienen los del sótano es todavía mayor y luego el reality que se genera, se genera desde el minuto uno, que eso lo vais a ver en los totales que van a machete.

No vemos convivencia.

MACARENA - No, no, no, no, solo el reality que se genera allí. Y los totales que dan y son maravillosos porque en 24 horas ya se tienen calados uno al otro, "esta es la lista, esta es la pija, este es el bueno, este es el macarra, este es el chungo…"

En cuanto a los jueces, vemos a dos hombres y a una mujer. Es un poco el mismo patrón que 'Masterchef', en este sentido.

MACARENA - Pues mira, no. O sea, la verdad es que, y eso se sabe, porque en el mundo de la cocina hay más hombres que mujeres. Es difícil encontrar. Lógicamente, las mujeres que están dentro intentan cambiarlo, pero no es fácil.

¿Y por qué no lo es?

MACARENA - Bueno, porque es un trabajo muy sacrificado, es un trabajo muy comprometido, donde tienes que dedicarle tu vida entera, y si las mujeres quieren ser madres, pierden la carrera, es que esto es así. Hay otros trabajos donde puedes compatibilizarlo y en esto es muy difícil, porque tienes que estar ahí, tienes que ir al mercado por la mañana, tienes dos servicios, acabas a las dos de la mañana, es muy jodido, entonces es más difícil, pero nosotros hemos buscado... A mí me hubiera encantado encontrar tres mujeres, pero no es fácil, porque tienen que tener, aparte de tener esa capacidad y ese rigor gastronómico y culinario, tienen que ser televisivos y transmitir y pelear.

¿Es una representación también por la cuota que hay?

MACARENA - Yo creo que sí, ojalá llegáramos a un momento en el que hubiera dos mujeres y un hombre, pero de momento no estamos ahí. Hay países en los que son tres hombres, muchos países. Bueno, el americano, por ejemplo, el 'Masterchef' americano o el 'Top chef' francés son hombres.

Mucha gente cuando vea el título de chef, va a pensar rápidamente en 'Masterchef'. Ya nos has aclarado muchas diferencias. Aquí hay una mezcla de distintos estratos

MACARENA - Esto es un cambio brutal y luego en la mecánica no tiene nada que ver. Aquí no hay exteriores…

¿Existe la posibilidad de un crossover con'Masterchef'?

MACARENA - Hemos intentado traer a tres estrellas Michelin. Y Jordi Cruz viene.

¿Y mezclar jueces?

MACARENA - No creo. Los de 'Masterchef' no tienen tiempo, graban todo el año prácticamente. No creo que a las cadenas les gustara el cambio, a mí no me importaría, pero no. Cada uno tiene su papel y su programa, están contentos cada uno en el suyo y yo creo que hay sitio para todos. La cocina y la gastronomía en España es un universo enorme. Y hay sitio para todos, como así se está demostrando. Estamos conviviendo mucho tiempo.

¿Estás contenta con la última edición de 'Masterchef'? ¿Un buen balance?

MACARENA - Sí, estoy contenta. Creo que vamos muy tarde de horario, pero… Por la hora de emisión. Nos hemos convertido en un late night.

Encima, después de 'La Revuelta'. Empieza a las 11 de la noche.

MACARENA - Once y diez. Vamos detrás de la lotería también. Se te ha olvidado la lotería.

En ese sentido, casi mejor que haya más días a la semana que uno entero

MACARENA - No lo sé, es muy difícil hacer eso porque al final lo que haríamos es… no habría un final. Yo no sé si la gente lo vería sin final.

Un capítulo más corto, ¿te gustaría?

MACARENA - Yo creo que el diferido ayuda mucho en estos casos. Somos lo más visto cada semana en diferido de entretenimiento de todas las cadenas. La cadena está contenta, mientras la cadena esté contenta, yo estoy contenta.

Sí, pero ojalá un poquito más pronto, ¿no?

MACARENA - Me encantaría que fuera pronto, sí, porque tenemos muchas quejas de la gente, pero es una decisión de las cadenas, es que nosotros ahí no podemos hacer nada.

Macarena, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo con 'Next level chef'

MACARENA - Muchas gracias a ti.