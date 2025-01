El jurado de 'Next Level Chef' se desmarca de 'MasterChef' y habla así de Pepe Rodríguez, Samantha y Jordi Cruz

'Next Level Chef' estrena este miércoles 15 de enero su segunda gala en Telecinco. Este ambicioso e innovador programa de cocina que promete reinventar la competencia gastronómica a nuevas alturas está conducido por Blanca Romero. La asturiana ha debutado en este formato como presentadora, y se llevó todas las buenas críticas en su debut.

El talent de cocina reúne a una serie de aspirantes dispuestos a demostrar sus habilidades en la cocina, enfrentándose a un formato único que pone a prueba tanto su destreza como su creatividad. Sin embargo, el gran atractivo de este programa radica en su plató con tres alturas: la más alta es la que cuenta con la cocina más lujosa, un piso intermedio con una cocina sencilla y un sótano con una cocina parecida al infierno.

De todo ello nos han hablado sus tres jueces, figuras de gran prestigio que serán los encargados de evaluar y guiar a los concursantes en su camino hacia la victoria. En primer lugar, se encuentra la chef manchega Rakel Cernicharo, conocida por su capacidad de fusionar la tradición con la sostenibilidad en la alta cocina. Junto a ella, el chef Marcos Morán Ruscalleda, una de las voces más respetadas de la cocina asturiana. Finalmente, el chef riojano Francis Paniego, quien aporta su toque contemporáneo y vanguardista, completa el trío de expertos que guiarán a los concursantes a lo largo de esta emocionante aventura culinaria.

La mecánica del programa, que mezcla competencia, emoción y el desafío de cocinar en condiciones extremas, promete ofrecer una experiencia televisiva única. Con la participación de los tres jueces, expertos en diferentes áreas de la cocina, y el liderazgo de Blanca Romero, 'Next Level Chef' se perfila como una de las grandes apuestas de la temporada, atrayendo tanto a los aficionados a la gastronomía como a aquellos que buscan entretenimiento de calidad.

'Next Level Chef' llega a Telecinco y estamos con los tres mentores, porque vais a estar con cada equipo en cada piso. Contadme un poquito de esta aventura

FRANCIS - Me he divertido mucho, ha sido muy apasionado y la verdad es que sí, somos mentores. Cada uno tenemos nuestro equipo, cada uno tenemos que guiar a nuestro equipo, orientarle y además competir contra ellos, o sea, a tope.

Claro, tú los conocías de antes, entiendo

FRANCIS - Sí. Imaginaba algunas cosas, pero ha sido complicadito, pero bueno, cada uno tenemos nuestras armas.

MARCOS - Ha habido mentores y dementores (bromea). No, ha sido muy chulo. Yo creo que una de las partes más bonitas y evidentemente divertidas para el espectador es ver que entre nosotros queremos ganar. Una cosa clara y ese concepto de mentores, coaches, guías, yo creo que se lleva al extremo porque al final aquí hemos venido a ganar.

MARCOS - No, no, no. Aquí hemos venido a ganar.

¿Afirmas o piensas diferente, Rakel?

RAKEL - Afirmo, reafirmo y totalmente. Me han llevado, los he llevado… Yo soy la intensa del grupo, dicen. No sé por qué lo dicen. Ya sumado a mi intensidad, ha sido maravilloso, ha sido muy intenso y ellos han sido también unos huesos duros de roer, como me cuesta decir.

MARCOS - Te cuesta, lo dices con la boca pequeña.

A mí me recuerda esto a la peli de 'El Hoyo', porque cada nivel inferior es menos privilegiado y más decadente

FRANCIS - Bueno, yo creo que hay dos momentos destacables. Uno, el momento que llegan a la plataforma y ahí cada uno actúa de una manera diferente y luego el momento que se llevan los ingredientes a la cocina. Y ahí es otro momento totalmente diferente, porque el concursante tiene que pensar: "¿Qué es lo que he cogido?, ¿qué es lo que he hecho? y ¿qué es lo que voy a hacer?", y a mí me parece que todos los elementos de este concurso están diseñados para incentivar algo precioso que es la creatividad y te sorprenderá como alguien con muy poquitos elementos de repente se casca un platazo y eso ocurre. Ocurre varias veces durante el concurso y nada es lo previsto.

Claro, agudiza el ingenio

FRANCIS - Absolutamente.

RAKEL - Y la desesperación. Es 'El Hoyo' y la desesperación. Yo se lo decía y digo: "Esto ha sido inspirado en 'El Hoyo'". Es que, claramente. Os lo prometo, de verdad. La desesperación esta de que te baja esa cantidad de comida, tienes que salir corriendo y lo que llega abajo.

Sí, porque no es solo el parecido con la película por los niveles, sino por la plataforma que va bajando, que en la peli también lo vemos

RAKEL - Claro, y lo que llega abajo es nada. Entonces, impresionante, de verdad, me ha dado mucho.

Me ha gustado la frase de que el estrés a veces también puede potenciar la creatividad

MARCOS - El estrés potencia en general. Potencia la creatividad. Potencia el estrés, potencia el lío, potencia el barullo, potencia que una persona que dentro de tu equipo a lo mejor parecía happy y adorable, de repente es un killer o se caga.

RAKEL - Yo funciono muy bien con estrés. Yo funciono con un estrés positivo maravilloso que a mí no me sube el cortisol ni nada. Es verdad. Está el pobrecito del estrés. En la vida hay que tener un poquito de… A ver, no es estrés, es no tener sangre horchata, que dicen en mi tierra. Claro, es no tener sangre horchata, es que te corra la vida y el fluido, entonces sí.

A ver, tenéis que decidir entre los tres el papel de dulce salado y agridulce, ¿quién sería cada uno?

RAKEL - Marcos es el agridulce, por supuesto, Francis es el salado y yo la dulce por descarte.

MARCOS - Pero no hay plato salado que no necesite un poquito de azúcar y no hay plato dulce que no necesite sal, con lo cual el agridulce hace una función muy necesaria en la vida.

FRANCIS - Hay unos días en que uno es más dulce, otro es más ácido, otro es más salado. Depende de las circunstancias que son, cada día varían, cada día son distintas. A mí me ha parecido alucinante lo que hemos vivido. Ha sido realmente, como dice ella, muy intensito, ella ya venía intensita de casa, pero ha sido muy bonito.

Van a ser inevitable las comparaciones con otros jueces, que son los de 'Masterchef', porque encima también sois dos hombres y una mujer. ¿Qué diferencias encontráis respecto a Pepe, Samantha y Jordi?

MARCOS - Que vean un programa y se les va a quitar la duda, porque es que no tiene absolutamente... Esa es la única coincidencia. Al final, estamos en un formato totalmente nuevo en el que se juntan características de concursantes muy diferentes, que el propio formato del programa iguala, estamos peleando entre nosotros, tenemos una cuarta en discordancia que es Blanca, que a veces es la que hace que todo vuele por los aires, porque es un monstruo de Tasmania que te puede entrar en la cocina a veces y ponerse a apoyarte a los chicos, porque ella siempre es la mamá de los concursantes.

No tiene absolutamente nada que ver. Es un concurso que, además, a la antigua usanza, yo creo, porque me gustó mucho que cuando vi el formato. Bueno, yo creo que hace falta en la tele, que ahora son todo series… Yo creo que es un concurso para ver en familia y luego con mucha competitividad, con un premio muy gordo, que son 100.000 euros, no sé…

RAKEL - No se puede comparar. No se puede comparar. Y además, es que quien se lía a comparar, que vea el formato original, y viendo el formato original, se acabaron las comparaciones, porque es que nos viene dado.

FRANCIS - Máximo respeto por nuestros compañeros que les adoramos y que son unos pedazos profesionales. Ojalá 'Next Level Chef' tenga un éxito tan grande y la verdad es que, como dicen ellos, es un programa totalmente diferente, con un formato totalmente distinto. Cada día, nuestros personajes varían forzosamente por qué nos vemos situados en situaciones límite muy diferentes, donde yo creo que el verdadero protagonista de este concurso es que todos los elementos, yo no sé si lo de 'El Hoyo' o no, todos los elementos están destinados a incentivar la creatividad y eso es muy bonito.

Hay una concursante que lo ha petado en los últimos meses en redes sociales, que es Roro, que es una de vuestras concursantes. Una pistita de cómo ha sido ella en el programa

MARCOS - Rorro es maravillosa, pero de verdad que hay muchos concursantes, que antes lo explicaba, que se tendrían que hacer cuenta de redes. O sea, gente anónima, de casa, que dices: "Tú cocinas muy bien, pero aparte, vaya cabecita que tienes ahí dentro, tío", porque descubrimos personajes muy interesantes"

FRANCIS - Cosas que tienen ahí dentro, algunos días. Otros días no tienes nada. Yo creo que este es un programa que desnuda mucho. Pero desnuda mucho desde el talento. Verdaderamente estamos ante un talent show, o sea, tú estás situando, estamos hablando de cocina, de creatividad. Luego, por supuesto, que hay cosas, que hay dejes, que hay tramas, que hay juego, que hay formas de ser, que hay ese aliño, pero en el fondo están cocinando y siendo cada uno como es, es que es muy auténtico.

Vienen muchos influencers culinarios en este sentido. ¿Cómo son de diferentes a lo mejor del resto de niveles?

FRANCIS - El influencer culinario, date una cuenta, se monta su receta en Tiktok y al final aquello está un poquito corto, pego, edito y ahí no se corta, ni se pega, ni se edita. Ahí estás con cocinas y ya está.

RAKEL - Bueno, o no, ¿eh? Que ahora ya la gente se prepara mucho en casa porque tú te metes en Youtube y tienes un tutorial maravilloso. Que sí, que sí, que yo me arreglo mi electricidad, mi fontanería y todo, me lo hago con mi sexto de Youtube. Entonces, hay gente, de verdad, que es muy resuelta y que a lo mejor puedes dejar al profesional… De verdad. Es que hay que verlo. Hay que verlo. Porque todos esos prejuicios, todas las cosas que puedas tener en la imaginación que puede pasar, se desmonta. Así es la vida, es que somos así. Yo recomiendo a todo el mundo, de verdad, que si tiene cinco televisores en su casa que enciende las cinco. Para poder ver todo.

MARCOS - El programa aparte hace una cosa que por las características que ya sabéis, las tres plantas, la plataforma, la escasez de la comida iguala mucho. Entonces, un chef profesional, a veces, como las circunstancias que se le desean un poco adversas, puede funcionar peor que un ama de casa o que un señor que le gusta la cocina y ha ido a concursar sin más, siendo un anónimo. Sí que es cierto que los perfiles existen, pero a veces no te confunden ellos mismos. Dices "Este tío sé que sabe cocinar ¿Por qué lo está haciendo así hoy?". Porque no le ha coincidido, tenía un plan preestablecido y la planta de programa se lo ha cambiado, le ha tocado abajo del todo. Cada día es una aventura nueva.

RAKEL - Clichés y prejuicios fuera. Esto es 'Next Level Chef'.

FRANCIS - Pero también hay un componente humano muy bonito porque tú vas a saber de dónde viene cada uno, cuál es su trayectoria, de dónde proviene y eso también te hace empatiza aunque luego la cocina te los deja no y tú piensas en tu equipo, me gusta este, pero luego me gusta el otro, al día siguiente me gusta el otro. Es muy curioso.

Estaremos muy atentos, jugaremos, seguro, con todos los niveles, en 'Next Level Chef', en Telecinco. Muchísimas gracias

MARCOS - Muy pronto en Telecinco. Es que no me moría yo sin decir eso.