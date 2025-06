La vida actual de todos los ganadores de 'MasterChef' en sus 12 años de historia y 13 ediciones de anónimos en TVE

Si hay un programa mítico en nuestra televisión, ese es sin duda 'MasterChef'. desde su estreno en abril de 2013, se ha emitido en La 1 de RTVE de forma continuada año tras año. ¡Ni siquiera el covid-19 pudo con el famoso reality de cocina! Por sus fogones han pasado cientos de concursantes. No solo en la edición de anónimos, sino también en su versión Celebrity y en sus ediciones Junior. ¿Quién no conoce hoy en día el programa o lo ha visto, al menos, una vez? Este lunes 30 de junio finaliza su edición número 13, y la tensión se respira en el ambiente.

Bea, Ana, Gabriela e Ismael son los finalistas que han llegado hasta el último día del programa. Detrás han quedado disputas, carreras a contrarreloj y muchos compañeros que no han conseguido llegar hasta ese ansiado final. ¿Y a qué tendrán que enfrentarse en este último programa? A una prueba clásica de 'Masterchef': seguir al chef. Nacho Manzano (tres estrellas Michelin) preparará un plato frente a los aspirantes. Todo a ritmo de cocina profesional, y los finalistas tendrán que estar atentos del más mínimo detalle para poder replicar dicha receta.

El último pase al duelo final de 'MasterChef 13' será en 'Disfrutar' (tres estrellas Michelin), el restaurante de Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch en el Eixample de Barcelona. Los tres aspirantes que optan a la última chaquetilla no solo deberán replicar platos de altísima complejidad, sino también desplegar toda su creatividad y dominar el arte de la presentación para conquistar a la élite de la gastronomía española. Así que va a ser una final muy disputada. Tendrán que preparar un entrante, un principal y un postre, y además, defenderlo ante el jurado y ante todos los chefs que estarán dispuestos a dar su veredicto.

A diferencia de otros años, ninguno parte como gran favorito. Pero hay una estadística curiosa que planea sobre el programa. Los hombres siempre ganan las ediciones impares, y las mujeres las pares. Así que, si se vuelve a cumplir, el ganador debería ser Ismael.

De ser así, sumaría su nombre al de otros ganadores como Aleix Puig, uno de los fundadores de la hamburguesería Vicio; o Carlos Maldonado, el primero de los ganadores con una Estrella Michelín. O la última ganadora, Ángela, que se alzó con la victoria en la 12ª edición del programa. Polémicas aparte sobre sus tácticas de rodaje, o la dureza de su jurado, 'MasterChef' es un programa que ha conseguido hacerse un nombre en nuestra televisión, al igual que otros formatos como 'Operación Triunfo' o 'Got Talent España'.

Ya que hoy se coronará el ganador de esta última edición con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera nuevamente al frente del jurado, vamos a aprovechar para hacer un repaso a los doce ganadores anónimos del programa, y qué están haciendo desde que ganaron sus respectivas ediciones.

Juan Manuel ('MasterChef 1')

El primero de los ganadores del programa de cocina de TVE fue Juan Manuel, almeriense de nacimiento. En la edición de 2013 se alzó campeón y ganó los 100.000 euros, pero no dejó su trabajo en las cocinas del Hotel El Real de Agua Amarga en Níjar. Al menos no al principio, porque luego llegaría el momento de abrir su propio negocio: la Taberna Topares, en su pueblo natal de Albox (Almería). Y, aunque quiso probar suerte con obrador, tuvo que dejarlo de lado para poder centrarse exclusivamente en la taberna, según fue ganando popularidad. Tampoco ha sido como otros compañeros de programa, que han querido explotar tanto su faceta culinaria como la mediática. Juan Manuel siempre se ha mantenido en un segundo plano, centrado en ese negocio que tantas alegrías le da.

Vicky Pulgarín ('MasterChef 2')

La mallorquina Vicky Pulgarín ganó en la edición de 2014. Charcutera desde los 18 años, fue clave para conseguir la victoria en el programa. Así lo confesó al proclamarse campeona. «Siempre supe que tenía cualidades innatas para lo que quisiera. Nuestro oficio es muy complejo por las tantas peculiaridades de la carne, con sus músculos, tendones…”. Tras su victoria, Vicky hizo prácticas en los restaurantes de los miembros del jurado: en El Bohío de Pepe Rodríguez, en el AbAc de Jordi Cruz y en el catering de Samantha. Hoy en día tiene un negocio de catering en su Mallorca natal.

Carlos Maldonado ('MasterChef 3')

Carlos Maldonado no solo ganó 'MasterChef' en 2015, sino que puede presumir de ser el primer cocinero salido del programa en tener una estrella Michelin gracias a ‘Raíces’, su restaurante, que abrió en 2017 en Talavera de la Reina (Toledo). «Esta Estrella es de un equipo, de una familia, de todas las personas que han confiado en este proyecto tan bonito a la vez que loco y vulnerable», confesó tras conseguirla el pasado 2020. De hecho, es uno de los ganadores más queridos por los fans del programa, e incluso tiene un documental sobre su restaurante: 'Raíces, la historia de Carlos Maldonado'.

En el documental, su madre cuenta cómo Carlos estuvo a punto de abandonar 'MasterChef' debido a la enorme presión del programa. “Casi lo deja. Tenía mucha presión y luego es que él es que no se puede quedar atrás, es muy competitivo y estaba muy quemado. Decía que no podía aguantar más. Pero le cogieron por banda y le dijeron que tenía que aguantar”.

Virginia ('MasterChef 4')

Virginia entró en la edición de 2016 junto a su hermana Raquel. Aunque finalmente ella quedó expulsada mucho antes, y Virginia fue la campeona de su edición. Lo de que entraran dos hermanas juntas no gustó mucho, y tuvo que sufrirlo en sus propias carnes por culpa de los ataques de los fans del programa. “En las redes sociales nos han dado muy fuertes con insultos y comentarios sobre nuestra vida personal que nos han hecho mucho daño”. Pese a ello, consiguió reponerse y montar un negocio de catering con su hermana, su sueño desde el principio: Gemelas al Jerez.

Jorge Brazález ('MasterChef 5')

Puede que estemos ante uno de los ganadores más famosos de todas las ediciones. Jorge Brazález llegó a 'MasterChef' tras una breve carrera como futbolista en equipos como Levante, Atlético de Madrid y Las Palmas. Tras su paso por el programa, consiguió hacerse un nombre como figura pública, y además abrió el restaurante Roto en Ibiza y otro en Formigal. Pero no solo eso, sino que incluso ha probado suerte como cantante (llegando a sacar dos singles con su nuevo nombre 1ncordio) e incluso en el reality 'El desafío', donde quedó segundo.

También reveló varios secretos del programa de TVE. "Te dan el móvil de repente y todavía (la gente) no lo ha visto, entonces estás como tres meses en la calle sabiendo que has ganado, pero no puedes decirlo". Así que mientras esperaba el poder decir su victoria, volvió a su trabajo como coctelero.

Marta Verona ('MasterChef 6')

La ganadora de 'MasterChef' en 2019, Marta Verona, es docente e investigadora en Nutrición Culinaria. La concursante más joven de la edición, no ha parado de trabajar desde que ganara la 6ª edición del programa. Y si no nos creéis, atentos. Presenta una sección sobre nutrición en 'La Hora de La 1' (TVE); tiene su propia sección, 'A mitos necios oídos sordos', en Tarde lo que tarde (RNE); profesora en la Universidad Complutense; escribe libros de Nutrición ('No comas como un zombie. Vida sana sin dietas ni tonterías') y da clases de nutrición a cocineros en el Basque Culinary Center. Actualmente, es pareja de Cesc Escolá, que fue entrenador de fitness en OT 2020. Con él, no deja de mostrar consejos para vivir una vida más saludable y en forma.

Aleix Puig ('MasterChef 7')

¿Os suena la marca de hamburguesas 'Vicio'? Pues se lo debemos, entre otros (fueron seis los que abrieron el negocio) a Aleix Puig, ganador de 'MasterChef' en 2020. Cuando le contaba a mi madre que íbamos a hacer burguers metidas en una bolsa y vendidas con una moto, lo que más se parecía era Telepizza. Cuando se lo contaba a mi abuela me decía que estábamos locos porque no entendía que se pudieran generar ingresos con este modelo”, contó en una entrevista en Los40. Y ojo, porque acaba de abrir su primer restaurante físico ('Vicio' es de delivery) con el apoyo de los futbolistas Lionel Messi y Antoine Griezmann.

"Cuando hace tres años iniciamos este proyecto en un garaje del barrio barcelonés de Sants, aunque teníamos todas las ganas y ambición del mundo, nunca imaginamos que 36 meses más tarde estaríamos en 10 ciudades, con 23 locales y que habríamos cocinado más de 4 millones de hamburguesas", confesó Aleix Puig al ser nombrado presidente de la cadena.

Ana Iglesias ('MasterChef 8')

Ana Iglesias es una ganadora de 'MasterChef' atípica, ya que tras proclamarse campeona en 2021, se centró en marca de joyas, Dosprimeras. Aunque sigue ligada al mundo de la cocina, sobre todo en redes sociales donde sube diariamente recetas a todos sus canales. "La marca la monté con 19 años y entonces me enfocaba a un público que prefiere comprar más barato y comprar más. Ahora tengo 28 años, soy madre y tengo otras aspiraciones y otros gustos, así que la marca ha crecido conmigo".

Eso sí, según cuenta en una entrevista para Glamour, está muy contenta con su paso por el programa de cocina. "A nivel profesional 'MasterChef' me abrió unas puertas increíbles. Siempre he sido una apasionada de la cocina así que poder dedicarme a esto, estar en redes sociales subiendo recetas, haciendo showcookings con marcas…".

Arnau Paris ('MasterChef 9')

El cocinero catalán, tras su paso por el reality de TVE, tiene su propia sección en TV3, 'Cuines'. Pero es que además tiene su propia empresa de aceite, Molí la Vansa, y es cofundador de la marca Special Foods, una empresa de tuppers a domicilio. Pero si en alguien se fijó para alzarse con la victoria en 'MasterChef' fue en sus padres. "Ambos son supervivientes del cáncer y, si hay algo después de una experiencia así, es la actitud con la que lo afrontaron". Y ese espíritu de superación ha impregnado todos los aspectos de su vida.

María Lo ('MasterChef 10')

Una de las ganadoras más claras de todas las ediciones es María Lo, la joven ganadora nacida en Chiclana de la Frontera. Sorprendiendo continuamente tanto a sus compañeros como al jurado, María Lo no ha parado desde su victoria en el programa. Tiene una serie documental en RTVE, 'Lo: cocina, producto y naturaleza', una serie disponible cada viernes en RTVE Play. Pero no es lo único, ya que está preparando su segundo libro de recetas, después del éxito del primero: 'Las recetas de María Lo' (Editorial Espasa). Y no se corta afirmando que podría volver perfectamente a 'MasterChef'. "Volvería, pero si hubiese un cambio de formato. Creo que se tendría que hacer un programa en el que compitieran todos los ganadores. Ahí repetiría de cabeza".

Eneko Fernández ('MasterChef 11')

Eneko se proclamó ganador de 'MasterChef' en la edición más larga del programa. Eso sí, tuvo una final de infarto contra el otro favorito, Alex, también finalista en 'MasterChef Junior'. "El duelo más reñido de la historia de 'MasterChef'", como lo definieron los miembros del jurado. Eneko, antes de llegar al programa, fue jugador de fútbol, pero las lesiones le alejaron del campo de juego. La victoria en el reality de TVE confiesa que le ha cambiado la vida. "Fue uno de los días más felices de mi vida. Me sentí satisfecho, por primera vez estuve un poco orgulloso de mí".

Tras su victoria, y publicar su primer libro de recetas, el joven zaragozano ha estado aprendiendo en San Sebastián en el Basque Culinary Center, y además en ABAC, con Jordi Cruz.

Ángela ('MasterChef 12')

La publicista de 29 años se proclamó ganadora en uno de esos duelos que hacen época, superando a otra de las chefs, María. Jordi Cruz, uno de los miembros del famoso jurado, siempre contó con la concursante como su favorita. Y es que le enamoró desde el comienzo con su receta de arroz de la Yaya María, su abuela. "Todos los nietos le pedíamos siempre a mi abuela que hiciera arroz, pero por el tamaño de la cocina no podía hacer el arroz en la paella y hacía algo lo más parecido posible, con verduras", contó al comienzo del programa.

Valencia de nacimiento, Ángela trabajaba como publicista y talent manager, reclutando así a nuevos talentos. Ahora está expandiéndose en el negocio culinario. "No paro de cocinar", contó en RTVE. Estoy trabajando para varias marcas y haciendo algún catering más conceptual y más creativo . Y también estoy trabajando con María, somos un superequipo". Además, ya va a comenzar su curso en el Basque Culinary Center, además de abrir su primer negocio: Candela.