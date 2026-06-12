'La Promesa', avance del próximo capítulo (854), que quedará relegado en TVE por una nueva programación

La 1 de RTVE retrasará el capítulo 854 de 'La Promesa' el próximo martes 16 de junio. El lunes la selección española debutará en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde a las 18:00 horas y, por tanto, la cadena variará gran parte de la oferta vespertina. Especialmente afectadas se verán las series al coincidir de lleno con el encuentro deportivo.

Así, para saber lo que ocurre en el próximo episodio habrá que esperar un día más. A continuación, te ofrecemos un breve adelanto de lo que deparará:

En el capítulo 854 se descubrirá que una carta de Alonso de contenido misterioso fue clave para que el Rey recibiera a Curro en audiencia privada y le ascendiera a conde. El joven, en una conversación íntima, preguntará a su padre qué decía esa misiva como para que el monarca cambiara de parecer de la noche a la mañana.

El doctor dará esperanzas a Adriano tras la última revisión de su vista. Hay posibilidades de que la ceguera desaparezca, al menos parcialmente. No obstante, Adriano le pedirá al especialista que no diga nada a nadie sobre esa incipiente mejoría.

Por su parte, Ángela acelerará sus planes de boda con Curro y preparará la lista de invitados a un enlace que pretende que sea por todo lo alto. En cambio, Leocadia, siempre agorera, tratará de frenar sus intenciones de enviar ya las invitaciones. Según la señora de Figueroa, urgencia es justamente lo último que deben tener.

En la zona de servicio la tensión se cortará con cuchillo. Se producirá un fuerte enfrentamiento entre Teresa y Cristóbal Ballesteros tras haberla degradado. Ella le plantará cara por una nueva asignación de tareas que calificará de completo sinsentido.

Vera seguirá escurridiza con Lope. No tiene intención de un acercamiento con el cocinero y le exigirá por enésima vez que se vaya de La Promesa. Es incapaz de olvidar y perdonar todo el daño que le ha hecho. Mientras, el manipulador de Ciro, empecinado en reclamar el dinero perdido a un negativo Manuel, decidirá utilizar la baza de Julieta para que finalmente acceda a ayudarle.

Resumen del capítulo 853 de 'La Promesa' (Viernes 12 de junio)

En el capítulo 853 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha emitido este viernes 12 de junio, Leocadia se muestra orgullosa del éxito de Curro, hablando de él como si siempre lo hubiera apoyado. Curro y Ángela no se la creen, pero les divierte esta nueva Leocadia, que ha dado un giro de 180 grados.

Por su parte, Adriano, tras distinguir luces y sombras, le pide a Ricardo que avise al doctor para actualizar su diagnóstico. Simona y Candela interceden para que Vera hable con Lope, pero ella se mantiene firme: le pide que regrese a su vida en Madrid y la deje en paz.

Teresa explica a sus compañeras que ha sido degradada temporalmente, algo que las indigna. Cristóbal propone a María y Petra ser amas de llaves. Y Alonso propone a Ricardo ser segundo mayordomo, algo que Cristóbal no quiere. Lope intenta, una vez más, hablar con Vera, pero ella lo rechaza, pidiéndole que retorne a la capital.

Entretanto, Ciro exige a Manuel que pague las facturas que acaban de llegar de las reformas de su palacio. Jacobo termina confesando a Martina toda la verdad: nunca tuvo una oferta de trabajo en Nueva York, se lo inventó todo para retenerla.