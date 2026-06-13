'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 14 de junio: El beso prohibido de Ferit y una inesperada alianza en la serie de Antena 3

Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca y este domingo ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas como ya es habitual.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit se entera de que la gran señora robó las piedras, pero ella hace creer a Halis que las encontró y ha ido a la mansión a devolverlas.

Halis deja a Seyran al mando del negocio y Ferit sale de fiesta para olvidar el trato que ha recibido por parte de su abuelo. Suna le recoge en la discoteca y se besan.

Abidin no confía en su mujer y ambos tienen una fuerte discusión. Finalmente, Abidin decide unirse a Çiçek, enfrentándose así a los Korhan.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Seyran pensaba en someterse al tratamiento para quedarse embarazada, a pesar de que sea incompatible con su enfermedad y pueda poner en riesgo su vida.

La madre de Abidin le daba a elegir entre ella o los Korhan. Además, Kazim se enteraba de que su yerno es hijo de la gran señora y esta le pedía que estuviera de su lado.

Ferit iba a buscar las piedras sin avisar a nadie y recibía una fuerte paliza. Por suerte, los hombres de Halis aparecían en el momento adecuado para salvarle la vida.