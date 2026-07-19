Atresmedia confirma el horario de 'Una nueva vida' con la emisión hoy domingo de la serie turca contra el España-Argentina

Pese a que este domingo todas las miradas estarán puestas en la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina en TVE, Antena 3 ha decidido mantener en emisión 'Una nueva vida' y ofrecerá un nuevo capítulo de la serie turca a partir de las 22:10 horas tal y como ha confirmado Atresmedia a El Televisero.

Hay que recordar que el final de 'Una nueva vida' se acerca y será a finales de agosto o primeros de septiembre cuando la ficción se despida de la audiencia. De hecho, la cadena de Atresmedia ya ha empezado a promocionar la que está llamada a ser su sustituta, 'El secreto'.

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, Halis, Orhan y Ferit se emocionan viendo fotos de hace años y recordando momentos juntos. Además, Seyran anuncia que quiere tener un hijo y que no puede nacer sin su bisabuelo Halis.

Çiçek no se fía de Suna e intenta convencer a Abidin para que no se vaya con ella.

Aysen acaba falleciendo y la policía detiene a Suna por intento de asesinato, ya que Sefika la ha denunciado por empujar a su hija por las escaleras. Lo que nadie sabe es que Çiçek es la verdadera culpable de la muerte de Aysen.

Seyran y Ferit acuden al hospital porque no les encaja la repentina muerte de Aysen y necesitan pruebas para demostrar la inocencia de Suna.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Esme estaba muy deprimida por la pérdida de su bebé y Gülgün la convencía para reabrir el negocio.

Halis confesaba a su nieto que se está muriendo y le decía que le va a transferir todas sus acciones.

Suna regresaba a la mansión y Aysen no soportaba que haya vuelto con Abidin, por lo que ambas discutían. Aysen amenazaba con contar que la vio besándose con Ferit y tenían un fuerte forcejeo que acababa con Aysen cayendo por las escaleras.

Aysen se recuperaba en el hospital, pero amenazaba a Suna con hacerle pagar por lo sucedido.