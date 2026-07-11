'Una Nueva Vida', avance capítulo del domingo 12 de julio: Halis, al borde de la muerte y Suna, amenazada en la serie de Antena 3

Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca y este domingo ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas como cada semana.

Hay que recordar que el final de 'Una nueva vida' se acerca y será a finales de agosto o primeros de septiembre cuando la ficción se despida de la audiencia. De hecho, la cadena de Atresmedia ya ha empezado a promocionar la que está llamada a ser su sustituta, 'El secreto'.

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, Esme está muy deprimida por la pérdida de su bebé y Gülgün la convence para reabrir el negocio.

Halis confiesa a su nieto que se está muriendo y le dice que le va a transferir todas sus acciones.

Suna regresa a la mansión y Aysen no soporta que haya vuelto con Abidin, por lo que ambas discuten. Aysen amenaza con contar que la vio besándose con Ferit y tienen un fuerte forcejeo que acaba con Aysen cayendo por las escaleras.

Aysen se recupera en el hospital, pero amenaza a Suna con hacerle pagar por lo sucedido.

Ferit cuenta a su familia que Halis está muy enfermo y que ha desistido de intentar recuperarse.

Abidin recrimina a Çiçek que se ha convertido en un hombre miserable por su culpa.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Çiçek se presentaba en la mansión como la gran señora y nueva dueña, ya que ha llegado a ese acuerdo con Halis.

Por suerte, Suna conseguía sobrevivir, pero Esme había perdido a su bebé debido a la preocupación por su hija.

Seyran quería venganza porque la gran señora les ha quitado una vida y aparecía en la mansión con una pistola amenazándola de muerte.

Suna decía a Abidin que le odiaba porque es un asesino. También aseguraba que su hijo no le llamará padre nunca y que tendrá una familia lejos de él. Por su parte, Abidin estaba dispuesto a dejarlo todo por ella y el niño que esperan.

Esme le pedía a Seyran que no haga ninguna locura, ya que no quiere sufrir más.