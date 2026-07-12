María Rey, presidenta de la APM, desmonta la sospecha que hay sobre Marta Gómez Montero tras lo sucedido con Jesús Cintora

La última entrega de 'Malas Lenguas Noche' estuvo marcada por un tenso momento entre el presentador, Jesús Cintora, y una de sus colaboradoras, Marta Gómez Montero. En un momento dado, y para sorpresa de todos los presentes, la periodista abandonaba el plató en medio de una crisis de ansiedad. La última en mostrarle públicamente su apoyo ha sido la también periodista María Rey.

Todo ocurrió cuando en la mesa de debate se estaban analizando las polémicas declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tachó de "cáncer" el absentismo laboral. Una desafortunada comparación que hizo que algunos miembros de su propio partido tuvieran que salir a matizar sus palabras. Cintora dio paso a la tertuliana para que diera su opinión al respecto. Sin embargo, la reacción de esta llamó mucho la atención.

"No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada", empezó quejándose Marta Gómez Montero, antes de cargar duramente contra el programa de TVE: "He aguantado mucho, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más". Y, haciendo alusión al libro 'El coronel no tiene quien le escriba' de Gabriel García Márquez, confesó "yo, Cintora, prefiero comer mierda" a continuar en el espacio.

Dicho esto, con la voz entrecortada y deshecha en lágrimas, la periodista se levantó de la mesa y, quitándose el micrófono, abandonó abruptamente el plató ante la incredulidad de todos los presentes, incluido el presentador, quien horas después, se ha disculpado públicamente con su compañera.

A través de sus redes sociales, Jesús Cintora ha querido dejar claro que "en 'Malas Lenguas' hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones. Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas", ha escrito el presentador de RTVE.

María Rey brinda su apoyo a Marta Gómez Montero

Entre las reacciones que ha habido a lo ocurrido en el plató de 'Malas Lenguas Noche' destaca la de la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey. La presentadora de '120 Minutos' en Telemadrid ha hecho uso de sus redes sociales para salir en defensa de su compañera de profesión.

"Quien califique lo ocurrido en 'Malas Lenguas Noche' como un acto de victimismo premeditado o no tiene alma o nunca ha sufrido una crisis de ansiedad", ha empezado opinando María Rey en su cuenta de X. A continuación, ha mandado un mensaje a la audiencia: "No reduzcamos una situación así a una batalla ideológica ni a una pelea entre periodistas. Respeto a todos los que sufren".

Quien califique lo ocurrido en #MalaslenguasN como un acto de victimismo premeditado o no tiene alma o nunca ha sufrido una crisis de ansiedad. No reduzcamos una situación así a una batalla ideológica ni a una pelea entre periodistas. Respeto a todos los que sufren. — maria rey (@maria_rey) July 12, 2026

El propio presidente de RTVE, José Pablo López, también se ha disculpado públicamente con la periodista, a la que ha dedicado unas cariñosas palabras en su cuenta de X: "Querida Marta Gómez Montero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados".

Este gesto de López ha sido muy aplaudido por los usuarios de la red social, entre ellos por María Rey, quien ha vuelto a poner de manifiesto su empatía con la colaboradora de 'Malas Lenguas': "Una persona que se rompe en directo solo necesita apoyo y el vuestro más que ninguno. El gesto os honra", ha sentenciado la presidenta de la APM.