'120 minutos' con María Rey alcanza las 2000 emisiones como el principal pilar de la programación de Telemadrid

El programa '120 Minutos', presentado por María Rey y producido por Unicorn Content, celebra su entrega número 2.000 en Telemadrid este martes 26 de mayo tras siete años de información y directo. Y lo hace habiéndose consolidado como uno de los formatos informativos de referencia de la televisión en la franja matinal.

Rey, que encadena su séptima temporada al frente del programa, continúa reforzando su conexión con la audiencia de la cadena autonómica madrileña gracias a una fórmula basada en el directo permanente y en el análisis de la actualidad. El formato cerró el año 2025 con una media del 9,5% de cuota de pantalla, bien por encima de la media diaria del canal.

La veterana periodista destaca el esfuerzo que se hace desde '120 minutos' para explicar y dar las claves de lo que acontece cada día. Además, asegura que, "en medio del ruido y la polarización, seguimos haciendo un esfuerzo por escuchar y ser escuchados sin levantar la voz más allá de lo imprescindible". "Tratamos de explicar lo que ocurre en estos tiempos convulsos, analizar los hechos con rigor y aportando el contexto que ayude a nuestros espectadores a comprender un mundo cada vez más complejo", defiende María Rey.

María Rey: "Nos ha tocado aprender a transmitir serenidad en tiempos de agitación"

"Son dos mil programas que recogen años agitados, intensos, pero también apasionantes en la vida política. Hemos narrando en directo cambios de gobierno y liderazgos fugaces y hemos vivido en primera línea la prueba más difícil, la pandemia. Este tiempo nos ha hecho crecer como periodistas y como personas. Nos ha tocado aprender a acompañar en tiempos de incertidumbre y a transmitir serenidad en tiempos de agitación", valora la comunicadora como balance de estas 2000 emisiones.

'120 minutos' ha sido testigo a lo largo de ellas de algunos de los acontecimientos más relevantes de los últimos años. El magacín de Telemadrid ha ofrecido una cobertura "continuada y rigurosa" de episodios que han marcado la actualidad nacional e internacional. Entre ellos destacan la pandemia del coronavirus, el temporal Filomena, el gran apagón eléctrico, la erupción del volcán de La Palma, la DANA de Valencia, el accidente de Adamuz o los incendios que asolaron España durante el verano de 2025.

El espacio también ha acompañado a la audiencia en acontecimientos de enorme impacto institucional y social como la muerte del Papa Francisco y la entronización del Papa León XIV, el fallecimiento de la reina Isabel II, la exhumación de Francisco Franco o la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Del mismo modo, '120 Minutos' con María Rey al frente ha realizado un seguimiento especial de sucesos que conmocionaron a la opinión pública, entre ellos el rescate del pequeño Julen en Totalán, las explosiones en la calle Toledo y la calle Hileras o el estremecedor incendio del barrio de Campanar, en Valencia.

En el ámbito internacional, el programa ha informado puntualmente sobre algunos de los grandes conflictos y acontecimientos recientes como la guerra de Ucrania, la crisis del hantavirus, la guerra de Irán, la dimisión de Luis Rubiales, la captura de Nicolás Maduro o la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, entre otros hitos de gran relevancia.

Sin ignorar que, a lo largo de sus siete temporadas, María Rey ha entrevistado a los representantes más influyentes de la vida política española, así como a destacados referentes del ámbito social y científico; afianzando a '120 minutos' como un espacio de análisis y reflexión gracias a la participación de destacados profesionales y algunas de las firmas periodísticas más reconocidas del panorama periodístico español.



