Más Madrid denuncia a Antonio Naranjo y Telemadrid por dar voz al "neonazi" Daniel Esteve y "difundir bulos y delitos de odio"

Más Madrid la lanzado una queja contra Telemadrid y el programa que dirige y presenta Antonio Naranjo en su access prime time por dar voz al agitador ultra y líder de Desokupa, Daniel Esteve, que este mismo sábado agredía a un reportero de 'La Sexta Noticias' cuando trataba de preguntar a Víctor de Aldama en la manifestación convocada por la ultraderecha contra el gobierno de Pedro Sánchez.

Así, la formación política liderada por Mónica García y Manuela Bergerot, ha enviado una carta al presidente de Radio Televisión Madrid, José Antonio Sánchez, y al propio Antonio Naranjo para cuestionar por qué cuentan en su programa con alguien como Esteve.

"Me dirijo a ustedes para trasladarles nuestra preocupación por el tono y el desarrollo de algunas de las intervenciones producidas recientemente en el programa El Análisis: Diario de la Noche. Tratándose de un medio público consideramos especialmente relevante que los espacios de debate mantengan unos estándares mínimos de respeto, profesionalidad y rigor", empieza defendiendo Pablo Padilla Estrada, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Control de RadioTelevisión Madrid.

Es entonces cuando en la misiva se refieren a las dos últimas intervenciones de Daniel Esteve en el espacio que presenta Antonio Naranjo el pasado 29 de abril y fundamentalmente la del miércoles 20 de mayo cuando el presentador conectó con Daniel Esteve para conocer la opinión del ultraderechista sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aquel día, Antonio Naranjo presentó a Esteve como "amigo de Víctor de Aldama" sin hacer referencia a la organización que lidera. Y en su conexión, el ultra no dudó en criticar duramente al gobierno de Pedro Sánchez y llegó a referirse a los socios del ejecutivo como "una caterva de feladores".

Más Madrid cuestiona a Telemadrid por "perjudicar la credibilidad del servicio público"

Antonio Naranjo y Daniel Esteve en su programa de Telemadrid

Unos términos que desde Más Madrid consideran que son inadmisibles en una televisión pública. "En distintas emisiones, se han podido observar descalificaciones, insultos y lenguaje soez, lo que a todas luces son comportamientos impropios de un debate, plural y constructivo, que deterioran la calidad del debate público. Asimismo, resulta difícil comprender los criterios utilizados para la selección de colaboradores o supuestos expertos, particularmente, cuando algunos de ellos, como Daniel Esteve, son conocidos principalmente por conductas intimidatorias, agresivas y alejadas de los principios de convivencia y respeto que deberían inspirar un medio financiado con recursos públicos", recalca el portavoz de Más Madrid en su carta.

"Todo ello suscita, además, dudas razonables sobre el posible incumplimiento de lo establecido en la ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radiotelevisión Madrid y en concreto el apartado V del artículo 4, relativo a 'la separación entre información y opiniones, la identificación de quienes sustenten estas últimas y su libre expresión con los límites del apartado 4 del artículo 20 de la Constitución'. La confusión entre información, opinión y espectáculo confrontativo perjudica la credibilidad del servicio público que ofrece RadioTelevisión Madrid y contribuye al deterioro del debate democrático", prosigue defendiendo en la formación política en su escrito.

Asimismo, en esta circular, Más Madrid deja claro que "la necesaria pluralidad ideológica y defensa férrea de la libertad de expresión de los medios públicos no puede utilizarse como excusa para la expansión de bulos, difusión de delitos de odio y promoción de personas siniestras". "Espero su respuesta para conocer sus reflexiones acerca de lo ocurrido y las medidas que van a adoptar de aquí en adelante para evitar que Daniel Esteve vuelva a participar en sus programas y para que la responsabilidad editorial, el respeto institucional y el compromiso claro con la calidad informativa empiecen a ser sus principios rectores", concluye Padilla Estrada.

Por último, el portavoz de Más Madrid en la comisión de control a la radio televisión pública madrileña lanza dos preguntas al ente público: "¿Qué criterios ha utilizado para seleccionar al matón Daniel Estéve como participante en sus programas de debate político?" y "¿Tiene pensado volver a invitar a participar al neonazi Daniel Esteve en algún programa de Telemadrid?".

La respuesta de Antonio Naranjo

El propio Antonio Naranjo ha reaccionado en su cuenta de "X" defendiendo su criterio y aprovechando para cargar contra RTVE. "Por lo visto al PSOE y a Más Madrid les ha molestado que le pregunte en Telemadrid a Daniel Esteve por su amigo Aldama en estas horas decisivas. Creo que tenía todo el interés informativo. A ver cómo explican ellos llenar TVE de activistas, mentirosos, defensores de Otegi y tal", empieza diciendo en un hilo en "X".

"Es muy curioso este país. Los mismos que llenan la tele pública de mercenarios, denunciantes en falso, antisistema agresivos y promotores de manifiestos se permiten decir luego quién puede ir a TV y quién no. Tremendo", prosigue diciendo el periodista.

"Allí van a diario personas que se inventan denuncias o noticias falsas para acabar con la UCO. Y gente que agrede a periodistas, lanza sus micrófonos, se inventa manifiestos contra los jueces y la prensa, insulta a la oposición y miente con descaro. A mí no me achantan", concluye.