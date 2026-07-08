Shock con Shakira en 'La Revuelta' por lo que se ha captado en plena conexión con Broncano: "¿Qué está pasando?"

Shakira ha acudido finalmente a su cita con 'La Revuelta' tras prometer hace más de un año que se encontraría con David Broncano, pero lo ha hecho mediante una videollamada desde Estados Unidos. Y durante su aparición exprés en el espacio de TVE, la colombiana se ha pronunciado sobre su residencia europea que realizará en Madrid el próximo mes de septiembre, protagonizando un surrealista momento con la inesperada aparición de una tercera persona en pantalla.

"Pocas veces se ha usado el bombo para una videollamada, pero hoy lo merece, por fin lo conseguimos", ha comenzado declarando el presentador nada más conectar con la intérprete, que se ha unido en directo desde Baltimore. Así, la invitada estelar de este miércoles no ha dudado en celebrar el éxito de su último sencillo, 'Dai Dai', el tema oficial del Mundial de fútbol junto a Burna Boy.

Shakira causa confusión en 'La Revuelta' con lo que se llega a ver durante su videollamada: "¿Qué es eso?"

"No me lo puedo creer, es increíble, es un sueño. Es una canción en la que estuvimos trabajando seis meses en escribir la letra, la melodía, buscar el tono adecuado...", ha confesado la artista antes de que David Broncano destacase su esperado regreso a España, que tendrá lugar en cuestión de meses. "Además, en breve va a haber un parque de atracciones de Shakira gigante en Madrid durante 1 mes con cientos de miles de entradas vendidas", ha recordado entre aplausos el presentador poniendo el foco en su residencia europea de conciertos que arrancará a principios de septiembre en Madrid.

Espero que @shakira no cancele su vuelta a España después de ver bailar a Broncano 🥲 #LaRevuelta pic.twitter.com/YePTbvlXkW — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 8, 2026

Y la colombiana no se ha cortado al adelantar algún que otro detalle sobre la señalada cita con sus fans europeos. "Ya lo he dicho antes, voy a tirar la casa por la ventana, es una residencia y voy a hacer todo lo posible porque sea una experiencia más allá de un concierto para la gente, para todas esas personas que viajan de todas partes de Europa, que lo vivan intensamente", ha advertido la intérprete de 'Hips don't lie'.

"No te puedo adelantar mucho", ha lamentado cuando David Broncano le ha preguntado por los artistas invitados que le acompañaran en las 12 fechas que ha agotado en la capital. Y en un punto de la entrevista, el comunicador ha terminado preguntando a la artista si es consumidora habitual de 'La Revuelta'. "No me mientas, no lo digas por compromiso", ha insistido el humorista. "Me encanta", ha asegurado Shakira riéndose, insistiendo en que lo suele ver con sus hijos.

"Te lo agradezco, sé que no lo has visto pero gracias", terminaba señalando el presentador, reenfocando la entrevista a su esperada visita a España. "Hace tanto que no voy, creo que va a ser... Es una de las ciudades más increíbles de Europa en este momento", ha tratado de explicar la cantante justo antes de que una llamada de teléfono paralizase la llamada. Y a la cara de confusión de la colombiana se ha sumado la aparición de una persona desconocida rectando por el suelo.

"¿Qué está pasando?", ha preguntado sorprendido David Broncano entre risas del público, que no parecía comprender la cara de situación de Shakira ante la inesperada estampa. "Se ha colgado la llamada", ha subrayado el presentador tras un corte publicitario. "Es mi asistente, que estaba tratando de colgar la llamada, me la he encontrado caminando agachada", ha terminado explicando la artista, sacando de los márgenes a la espontánea que había aparecido en un recuadro de la videollamada causando desconcierto.