'La Promesa', avance capítulo del jueves 9 de julio antes de su parón en RTVE: Julieta y Manuel y ¿una fuga por amor?

En el capítulo 865 de 'La Promesa', que se ofrecerá este jueves 9 de julio en La 1 de RTVE y que será el último de la semana, pues el viernes 10 volverá a suspenderse la emisión, Jacobo recibe la peor de las noticias: su madre y hermano han sufrido un accidente y, aunque su padre dice que no es grave, él no lo cree.

Las cocineras preguntan a Petra sobre su hermana Tomasa, pero la que fue ama de llaves no suelta prenda. Julieta no se alegra del acuerdo de Ciro con Manuel y le insiste en que se irá de La Promesa. Ángela y Curro deciden mentir sobre su futuro para evitar presiones. Adriano se preocupa por Jacobo y lo anima a ir con su familia, pero él se niega.

Pía sigue ocultando lo que sabe sobre la muerte de Jana y continúa sufriendo con Ricardo como único confidente. Manuel visita a la niña y le dice a María que no se sienta obligada a llamarla Jana. Samuel admite que le apena no tener hijos, y la niña de María agrava esa sensación.

La señora Adarre confirma los peores temores de María: a su niñita le pasa algo. Julieta se arma de valor y confiesa toda la verdad sobre sus sentimientos a Manuel: ¡quiere marcharse de La Promesa porque está completamente enamorada de él!

Resumen del capítulo 864 emitido este miércoles 8 de julio

Petra promete que todo está bien con su hermana Tomasa, aunque lleven quince años sin hablarse. ¿Qué habrá detrás? En el servicio surgen las sospechas. Julieta pide a Manuel que retire su oferta a Ciro, pues considera que sigue siendo más elevada de la cuenta, pero él está dispuesto a pagar para que ella se quede en palacio. No soportaría su marcha.

Alonso comunica a Adriano que el oftalmólogo le recomienda ejercicios para la vista. Cristóbal se asegura con Ricardo de que la lista de peticiones de Máximo esté adelantada, pero hay un inconveniente: es casi imposible lograr el champán francés que exige el duque de Buenaventura debido a la guerra comercial.

María agradece a Pía su apoyo y confiesa sentir que parece que su hija tiene dos padres: el cura Samuel y Carlo, su verdadero progenitor. Mientras, Curro se compromete con Leocadia, que acude a él a la desesperada, a mediar para que Ángela viaje con ella. Y así lo hace, pero la joven piensa que todo es una trampa de su madre.

Petra se alegra al saber que su hermana no llegará con Máximo a La Promesa, algo que a todo el mundo le llama la atención. ¿Por qué es un alivio para ella? Ciro acepta el trato con Manuel, advirtiendo que Julieta se enfadará, ya que quiere irse de La Promesa, según dice él. En paralelo, Jacobo recibe un telegrama con malas noticias.