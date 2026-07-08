Movistar Plus da un golpe en la mesa al resto de plataformas: Entra en una nueva etapa y cambia su estrategia con la ficción española

Movistar Plus ha decidido dar un golpe encima de la mesa de cara a la próxima temporada con una mayor apuesta por la ficción española. La nueva estrategia de la plataforma con la ficción pasa por aumentar progresivamente el número de títulos, hasta alcanzar una media de dos estrenos de series españolas al mes.

Una nueva estrategia que llega después de que en los últimos tiempos se haya producido un cambio en el equipo directivo de la compañía tras la salida de Jorge Pezzi, quien fuera el director de Ficción. Actualmente la estructura está dirigida por Juan Andrés García Ropero, 'Bropi', como director de contenidos de Movistar Plus, y Bruna Hernando al frente de los originales.

El objetivo es llegar como decimos a 26 series españolas al año, más de dos estrenos al mes, en los próximos tres años. Este incremento será especialmente notable en los Originales Movistar Plus, donde la plataforma quiere doblar de forma anual la propuesta: de las 8 producciones actuales a 16. También llegará a ese objetivo buscando modelos de coproducción y/o licencias, que hasta ahora habían sido muy minoritarios.

"Estamos ante una nueva etapa para la ficción española en Movistar Plus. Queremos ofrecer a nuestros clientes más historias, llegar a más públicos y seguir siendo un socio estratégico para el talento y las productoras españolas", asegura Juan Andrés García Ropero ‘Bropi’, director de Contenidos de Movistar Plus. "Creceremos en volumen sin renunciar a la exigencia creativa y editorial que define nuestros contenidos", promete.

Una apuesta por incrementar los estrenos de ficción en un momento extraordinario para la ficción española y el éxito de las producciones de Movistar Plus como pasó con 'Se tiene que morir mucha gente', que ya ha sido renovada por una segunda temporada tras haber sido capaz de captar nuevos clientes. Y es que en la plataforma buscan también generar conversación con sus series y poder seguir innovando en ese terreno.

Las próximas series que llegarán a Movistar Plus e incremento de las coproducciones

La nueva estrategia de series de Movistar Plus comienza por duplicar el volumen de títulos de sus Originales. Se hará progresivamente, hasta alcanzar una media de 16 títulos por año, colaborando como hasta ahora, con los creadores y productoras más destacadas y seguir desarrollando proyectos con personalidad, ambición y capacidad de impacto cultural. El fin es que estos nuevos títulos contribuyan de igual manera a los objetivos comerciales, ya que los Originales Movistar Plus son los que atraen a más clientes y más consumo generan.

Algunos títulos previstos para el 2027 y que forman parte de este incremento: 'Ardora' (dirigida por Jorge Coira y protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez), 'Todo lo necesario' (creada por Marcel Barrena y Alberto Marini y protagonizada por David Verdaguer, Enric Auquer, Marina Salas y Mónica López) e 'Iruña 97' (protagonizada por Clara Galle y Álvaro Cervantes; una serie que parte de una idea original de Natxo López, coescrita con Marina Parés y David Pérez Sañudo) y las segundas temporadas de 'Se tiene que morir mucha gente', 'El Centro' y 'El otro mundo' ('El otro lado') llegarán en 2027 a Movistar Plus junto a nuevos títulos que se anunciarán próximamente.

Otra de las vías de crecimiento en esta estrategia será el incremento en la apuesta por las coproducciones. Por ejemplo, Movistar Plus continúa su estrecha colaboración con ARTE France que tras participar en 'Los años nuevos' y 'Anatomía de un instante', ha entrado también como coproductor en la serie 'Matar a un oso', que se estrenará en la plataforma en el último trimestre del año. Otro ejemplo de coproducción internacional más reciente será 'Patagonia', que ya ha iniciado su rodaje en el sur de Chile y en País Vasco. Protagonizada por la actriz Itziar Ituño ('La casa de papel'), dirigida por Rodrigo Susarte ('Isla oculta') y escrita por Luis Barrales, Anastasia Ayazi y Germán Maggiori.

Adquisición de series de otras cadenas: De 'Ella, maldita alma' a '33 días'

José Manuel Poga y Julián Villagrán en '33 días'

Junto a la producción original, Movistar Plus impulsa una estrategia de crecimiento con la incorporación de series españolas a través de compras de derechos, ampliando así el volumen de títulos y la diversidad de géneros a un menor coste. Estas adquisiciones permiten reforzar la relevancia de la ficción española dentro de la plataforma, manteniendo los estándares de calidad y diferenciación que definen la propuesta editorial de Movistar Plus.

Entre los nuevos títulos que se incorporarán en las próximas semanas a Movistar Plus encontramos 'Ella, maldita alma'. La serie de Telecinco protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova llegará de forma completa a la plataforma este jueves 9 de julio permitiendo a los usuarios poder verla de forma completa antes de su emisión en abierto.

Por otro lado, Movistar Plus ha alcanzado un acuerdo con Atresmedia para incorporar a su catálogo la serie '33 días'. La producción está liderada por el prestigioso periodista de investigación Carles Porta, uno de los creadores más estrechamente vinculados a la plataforma. La ficción protagonizada por José Manuel Poga y Julián Villagrán verá la luz el 23 de julio tras su estreno en atresplayer.

Por último, la plataforma estrenará en agosto las dos temporadas de 'La casa nostra', serie original de 3Cat, un formato sitcom con público en directo, poco habitual en las plataformas. Creada por los responsables de ‘Casa en llamas’, uno de los grandes éxitos de la última temporada. En Movistar Plus existirá la opción de ver la serie tanto en versión original como doblada al castellano.

Además, la oferta de series españolas se seguirá complementando con éxitos internacionales. Los clientes de Movistar Plus podrán disfrutar de hasta 40 series extranjeras al año, siguiendo la estela de éxitos de los de todo el mundo habla como 'Outlander', 'Más que rivales' o 'La otra hermana Bennet'.

También, series estrella de la televisión comercial de las más importantes cadenas internacionales como 'Matlock', 'Elsbeth', 'Linley' y 'Legítima defensa'. Movistar Plus también apuesta por la mejor ficción europea: 'El Señor de las Moscas', 'Objetivo París' y 'Los que sobrevivieron'.