Luis Zahera ficha por la nueva serie de Movistar Plus+ con Javier Gutiérrez que completa su reparto

por El Televisero

Movistar Plus+ completa el reparto de 'Ardora', su nuevo thriller judicial protagonizado por Carolian Yuste y Javier Gutiérrez con Luis Zahera y Elvira Minguez entre sus fichajes.

Luis Zahera es uno de los actores más queridos de nuestro cine y televisión. Y para muestra el galardón que acaba de ganar en la XVI Edición de los Premios El Televisero como mejor actor de 2025 según nuestros lectores. Mientras prepara la segunda temporada de 'Animal' en Netflix, el actor se ha sumado al reparto de 'Ardora', la nueva serie de Movistar Plus+.

La plataforma ha anunciado este lunes el reparto completo de esta nueva ficción producida por Portocabo con Pepe Coira ('La canción', 'Rapa', 'Hierro') y Fran Araújo (Premio Goya al mejor guion adaptado por 'Un año, una noche', 'Anatomía de un instante', 'La canción', 'Rapa', 'Apagón'), como creadores y con Jorge Coira ('Rapa', 'Hierro') como director.

'Ardora' es un thriller que gira en torno a un caso judicial que se desarrollará a lo largo de cinco episodios y cuyo rodaje está teniendo lugar en A Coruña ciudad y alrededores.

Como decimos Luis Zahera se suma al reparto de la ficción encabezado por Carolina Yuste ('La canción') y Javier Gutiérrez ('La Agencia'), que dan vida a la abogada Estela Otero y el comisario de policía Luis Rouco respectivamente. Junto a ellos completan el elenco  Tamar Novas ('Clanes'), Elvira Mínguez ('Marbella'), Luisa Gavasa ('En fin'), Antonio Durán ‘Morris' ('Animal'), Blanca Martínez ('Mariliendre'), Sandro Ballesteros ('Pubertat'), Santi Cuquejo ('Poquita fe'), Julia Gómez ('Vivir sin permiso'),  Xose Barato ('Rapa') o Camila Bossa ('Las hijas de la criada').

Así es 'Ardora', la nueva serie de Movistar Plus+

Nueva imagen de Javier Gutiérrez en el rodaje de 'Ardora' / Fuente: Movistar Plus+

Estela, abogada en el turno de oficio de A Coruña, ha de defender a Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local. El caso parece sencillo.

Todo apunta a que es culpable y que Estela podrá dedicar sus energías a atender su compleja vida personal. Durante el proceso, Estela tiene que enfrentarse a Luis, un policía que, como ella, está viviendo su propia crisis personal y que ha de evitar por todos los medios que descubra la verdad.

