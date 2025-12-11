Movistar Plus+ pone en marcha una nueva miniserie con dos aclamados actores liderando el reparto

Movistar Plus+ ha anunciado este jueves la producción de una nueva miniserie. Titulada 'Ardora', se trata de una ficción que combinará el thriller y el drama criminal, que girará en torno a un caso judicial y que la plataforma realizará en colaboración con la compañía audiovisual Portocabo.

El rodaje comenzará en enero de 2026 y se extenderá a lo largo de 12 semanas en localizaciones de la provincia de A Coruña. La historia se desarrollará a lo largo de cinco capítulos y tendrá como elenco protagonista a dos actores muy aclamados en nuestro país.

Carolina Yuste interpretará el papel de la abogada Estela Otero y Javier Gutiérrez se pondrá en el papel del comisario de policía Luis Rouco. Se desconoce, por el momento, el resto del plantel artístico que completará 'Ardora'.

Pepe Coira ('La canción', 'Rapa', 'Hierro') y Fran Araújo ('Un año, una noche', 'Anatomía de un instante', 'La canción', 'Rapa', 'Apagón') colaboran como creadores y guionistas en esta nueva gran apuesta de ficción de Movistar Plus+, cuya dirección correrá a cargo de Jorge Coira ('Rapa', 'Me he hecho viral', 'Código Emperador', 'Hierro').

Sinopsis de 'Ardora', nueva ficción de Movistar Plus+

Estela (Carolina Yuste), abogada en el turno de oficio de A Coruña, ha de defender a Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local. El caso parece sencillo. Todo apunta a que es culpable y que Estela podrá dedicar sus energías a atender su compleja vida personal.

Durante el proceso, Estela tiene que enfrentarse a Luis (Javier Gutiérrez), un policía que, como ella, está viviendo su propia crisis personal y que ha de evitar por todos los medios que se descubra la verdad.