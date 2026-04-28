David Broncano anuncia la despedida de un miembro del equipo de 'La Revuelta': "Hoy se acaba su etapa en el programa"

'La Revuelta' ha comenzado la semana con una despedida. Este lunes, 27 de abril, David Broncano recibió la visita del cantante Quevedo. Pero antes, al presentador le comunicaron que Lucía, la becaria del programa de La 1 de TVE, acababa su periodo de prácticas y que antes de marcharse quería entregarle un libro con una dedicatoria.

Fue Sergio Bezos el encargado de explicar a Broncano que la madre de la joven estaba entre el público, y le quería dar una copia del libro 'Cualquier parecido con la ficción es pura realidad', la segunda novela escrita por su hija. "Vaya trabajadora más buena. Justo he hablado con ella hace un rato, no sabía que era hoy su último día", reconoció el jienense, alabando la labor de la becaria del espacio de entretenimiento.

Tras recoger la novela de manos de su madre, la joven apareció en el escenario con un segundo ejemplar, que contenía unas palabras hacia Broncano, quien no dudó en leerlas en voz alta. "Has estado de becaria de producción durante un tiempo. Buena dedicatoria: 'Para David, espero que te guste tanto como el sándwich de atún con tomate, de tu becaria y amiga Lucía’. Muchas gracias".

Lucía sorprende a Broncano y a Quevedo con sus dotes musicales

Lejos de quedarse la cosa ahí, desde el plató le informaron de que, además de escribir, Lucía cantaba de maravilla. Así es que se arrancó con el tema 'Fly me to the moon', llevándose una gran ovación del público presente. Muy sorprendido por la voz de Lucía, Broncano dio la bienvenida al invitado de la noche, el cantante Quevedo, con el que volvió a elogiar los dotes de la trabajadora: "¿Has visto lo que ha pasado? Ha estado guapo".

"La tía canta de locos, increíble. Ya me gustaría a mí, sinceramente", bromeó el artista, muy sorprendido también por las dotes musicales de la joven. Las redes sociales se llenaron de comentarios muy bonitos hacia Lucía. Y desde la cuenta de X de 'La Revuelta' le auguraron un gran futuro profesional: "Hoy se acaba la etapa de Lucía Mora como becaria del programa, pero empieza la de la estrella de la música y la literatura. No le va a faltar trabajo porque le sobra talento".