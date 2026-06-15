Los invitados con los que Marc Giró busca remontar su mínimo histórico en audiencias esta semana en La Sexta

Si bien Henar Álvarez y 'Al cielo con ella' desaparecerán este martes de la programación de La 1 para dejar paso a 'La Revuelta' tras el partido Francia-Senegal, Marc Giró no faltará a su cita con 'Cara al show'. Así, el espacio de entrevistas de La Sexta se prepara para su primer cara a cara contra David Broncano con un nuevo elenco de invitados y el regreso de una potente colaboradora.

Mientras que Broncano y su equipo retrasarán un día más su emisión hasta las 23:00 con motivo de un nuevo encuentro del Mundial de fútbol, 'Cara al show' tomará el relevo de 'El Intermedio' como cada martes a la misma hora, en esta ocasión con Nacho Duato y David Uclés como invitados estrella. Además, Yolanda Ramos regresará al espacio de La Sexta para retomar su sección.

Esta pausa en la guerra de audiencias entre 'Cara al show' y 'Al cielo con ella' supone un respiro para el catalán teniendo en cuenta las cifras de su último enfrentamiento del pasado martes 9 de junio. Cabe destacar que Henar Álvarez consiguió alzarse con un 7,4% de share y 539.000 espectadores gracias a la visita de Miguel Ríos y Kira Miró, mientras que Giró se conformó con un preocupante 3,8% de share y 277.000 espectadores con su entrevista a Ricardo Darín, Maxi Iglesias y Enric Auquer. Supuso su mínimo histórico, perdiendo casi dos puntos y 156.000 fieles respecto a la semana anterior.

Nacho Duato y David Uclés, los invitados de este martes de Marc Giró en 'Cara al show'

Esta semana, Marc Giró recibirá al bailarín Nacho Duato para hacer balance sobre su reciente paso por 'Mask Singer', donde hace dos semanas fue desemascarado finalmente como Momia. A su vez, el profesional de la danza desvelará algún que otro detalle sobre su biografía, cuya publicación es inminente. En esta, el de Valencia explora los episodios más impactantes de su vida a través de reflexiones y como siempre, sin ningún tipo de filtro.

✨Mañana MARTES en #CaraAlShow con Marc Giró:



🔸Nacho Duato

🔹David Uclés

🔸Yolanda Ramos

🔹Y lo mejorcito de cada casa: la banda @BoysGiro, @LCabareteras, @JuditMartinD, el gato...



📍23:00h en @laSextaTV y en @atresplayer pic.twitter.com/Y51K0wERdq — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) June 15, 2026

Más tarde, 'Cara al show' recibirá a David Uclés, que acudirá al espacio de La Sexta tras hacerse con el Premio Nadal por su novela 'La ciudad de las luces muertas'. Se trata de una de las últimas entrevistas del autor antes de su retiro temporal, donde más allá de sincerarse sobre su obra repasará algunas de sus manías y supersticiones, su pasión por viajar o su fascinación por el fado entre otros temas.

Marc Giró también contará una semana más con Yolanda Ramos, que sin duda se ha convertido en una de sus colaboradoras estrella durante los primeros meses de vida de 'Cara al show' en La Sexta. Tras su monólogo sobre "el ego para sobrevivir" de la semana pasada, la actriz retomará su sección este martes con más reflexiones cargadas de humor.