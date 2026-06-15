Atresmedia anuncia la fecha del fin de la emisión de El Rosco en 'Pasapalabra' y la llegada de su nueva prueba final

Atresmedia ha confirmado cuándo se hará efectiva la sentencia firme del Tribunal Supremo (publicada el 21 de mayo) que condena a 'Pasapalabra' a cesar la emisión de El Rosco al fallar que su titularidad pertenece a la productora holandesa MC&F, la parte demandante, y no a ITV Studios, la factoría inglesa con la que el grupo mantiene el contrato de explotación.

Sin embargo, la emisión de la prueba estrella, que ya se encuentra en manos de Mediaset España para su futura emisión en Telecinco tras alcanzarse un acuerdo con la compañía neerlandesa, se ha conservado durante estas semanas con total normalidad debido a que Antena 3 disponía de los 20 días hábiles que establece la ley para ejecutar la sentencia voluntariamente.

Un plazo de tiempo que le ha permitido al grupo audiovisual un margen de maniobra suficiente como para preparar un plan B sin tener que paralizar la emisión de 'Pasapalabra' y minimizando así, en la medida de lo posible, el golpe judicial del alto tribunal.

Y ese recambio del icónico Rosco se estrenará esta misma semana. Este jueves 18 de junio vencerían esos 20 días de ejecución voluntaria que recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por ello, el viernes 19 será cuando 'Pasapalabra' estrenará su nueva prueba final, entrando así en una nueva e incierta etapa.

La noticia, toda una revolución en el sector televisivo, la ha confirmado Atresmedia este lunes a través de un spot en sus canales oficiales. Y significa, por ende, que El Rosco se despide del concurso en el que ha permanecido integrado durante 26 años el próximo jueves 18 de junio. En otras palabras, tan solo le quedan cuatro emisiones.

Sin duda alguna, asistimos a una fecha que quedará señalizada en rojo en el calendario de la televisión y a un hecho sin precedentes en el medio español. Que 'Pasapalabra' se 'divorcie' de El Rosco parecía algo inconcebible, pero por orden de la Justicia en una resolución firme tendrá que ser así irremediablemente.

En la promo, ya lanzada por Atresmedia, se mantiene como enigma cuál será esa prueba final que reemplazará al mítico reto circular del abecedario que a menudo se lleva el minuto de oro en audiencias. Así, la compañía busca generar expectación y evento de lo que, a priori, es una contrariedad para 'Pasapalabra'.

Lo cierto es que podemos inferir que la creación de ese recambio no ha debido de ser nada fácil. "La emisión que contenga un juego basado en ese formato, así como cualquier acto de reproducción, distribución o comunicación pública, supone una infracción de los derechos de propiedad intelectual", recogía en ese sentido la contundente sentencia del Supremo.

Por tanto, la dinámica del nuevo clímax de 'Pasapalabra' tendrá que ser bien distinta a El Rosco, que, como hemos apuntado, obra en poder de Telecinco. De hecho, hace un par de semanas la cadena de Fuencarral confirmó oficialmente que se iniciaría la puesta en marcha de un nuevo programa que incluiría ese Rosco como elemento final y principal.